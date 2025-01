Wenn sowohl die bekannte Investorin Cathie Wood als auch der Tech-Gigant Nvidia in dieselbe Aktie investieren, muss mehr dahinterstecken. Sollten Sie nun auch bei diesem spannenden Kandidaten zuschlagen?

Es ist kein Geheimnis: Die Investitionen von Cathie Wood (69) und ihrer Firma ARK Invest gelten als äußerst riskant. Denn Wood setzt auf disruptive Innovation – also auf Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen noch ganz am Anfang stehen, in der Zukunft jedoch bahnbrechendes Potenzial entfalten könnten.

Anleger, die also auf der Suche nach den Highflyern der Zukunft sind, könnten bei der Investorin – mit überschaubaren Einsätzen – fündig werden. Besonders spannend: Cathie Wood schlug jüngst in Millionenhöhe bei einer KI-Aktie zu. Noch interessanter: Selbst der Tech-Gigant Nvidia ist hier investiert. Was hat es damit auf sich?

Cathie Wood und Nvidia investieren beide in diese KI-Aktie – sollten Sie es auch?

Cathie Wood kaufte für ihr Flaggschiff-Produkt, den aktiv gemanagten ARK Innovation-ETF, zwischen dem achten und zehnten Januar rund 900.000 Aktien des Biotech-Unternehmens Recursion Pharmaceuticals. Das sind Käufe in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar. Das Besondere: Auch KI-Gigant Nvidia scheint überzeugt. Denn während Wood mit ihrer Firma ARK Invest derzeit die meisten Anteile am Unternehmen hält, ist Nvidia immerhin auf Platz 13 der größten Anteilseigner.

Bei Recursion Pharmaceuticals handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen, das noch in der klinischen Phase ist. Es nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um neue Medikamente zu entwickeln und zu testen. Bisher ist dieser Prozess nämlich äußerst zeitaufwendig, komplex und teuer. Das Unternehmen sitzt daher auf einem bombastischen Potenzial. Allerdings: Noch hat Recursion kein Medikament auf dem Markt und bis es soweit ist, könnte es durchaus noch einige Jahre dauern. Daher ist das Unternehmen auch weit davon entfernt, profitabel zu sein. Immerhin der Umsatz könnte im Geschäftsjahr 2024 laut durchschnittlichen Schätzungen der Analysten über 50 Prozent steigen.

Die Mehrheit der Analyst empfiehlt derzeit, die Aktie zu halten, sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 10,33 US-Dollar jedoch über 50 Prozent Kurschance. Allerdings liegt die Aktie auf Sicht von einem Jahr auch 37 Prozent im Minus und seit dem Börsengang im April 2021 sogar 80 Prozent im Minus. Aus Sicht von BÖRSE ONLINE erscheint ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht.

