Bereits mehrfach kaufte die berühmte Investorin Cathie Wood dieses Jahr Aktien eines bekannten Tech-Giganten. Aus gutem Grund: Sie sieht Kurschancen von über 1000 Prozent...

Cathie Wood (68) ist mal wieder super-bullisch unterwegs. Im März schlug sie bereits mehrfach bei einer bekannten Tech-Aktie, die zu den Magnificent 7 Aktien gehört, zu.

Das Besondere daran: Sie sieht für diese Aktien Kurschancen von über 1000 Prozent – doch an der Börse geht es für diese Aktie derzeit vor allem bergab. Was also steckt hinter Woods bullischer Einstellung für dieses Unternehmen? Und: Hat sie recht?

Über 1000% Kurschance bei diesem Tech-Giganten laut Cathie Wood

Dabei handelt es sich um eine Aktie, die seit langem als eine von Woods absoluten Favoriten gilt: Tesla. Die Aktie zählt gleich in mehreren von Cathie Woods aktiv gemanagten ETFs zu den Top-Positionen, sticht aber vor allem im Flaggschiff ETF, dem Ark Disruptive Innovation ETF, der von Wood selbst gemanagt wird, besonders hervor. Nach Coinbase ist Tesla hier die größte Position und Ark Invest besitzt über 600 Millionen Aktien. Seit Jahresanfang schlug die Investorin ordentlich zu und kaufte auch bereits im März über 110.000 Aktien.

Das hat einen Grund: Denn Cathie Woods Firma Ark Invest steckt das Kursziel für die Tesla-Aktie bis zum Jahr 2027 im Basis-Szenario bei 2000 US-Dollar, wie aus einer Mitteilung vom April 2023 hervorgeht. Das würde beim aktuellen Kurs einem Plus von über 1000 Prozent entsprechen. Im Bullen-Szenario würde sogar ein Kursziel von 2500 US-Dollar winken und selbst im Bärenszenario skizziert Ark ein Kursziel von 1400 US-Dollar.

Cathie Wood super-bullisch für Tesla-Aktie – hat sie recht?

Auf den ersten Blick fällt es derzeit schwer, Woods Optimismus für die Tesla-Aktie nachzuvollziehen. Denn in letzter Zeit ging es für diese vor allem abwärts. Seit Jahresanfang liegt die Aktie rund 30 Prozent im Minus. Die immer stärker werdende Konkurrenz wie BYD aus China macht dem E-Autorbauer zu schaffen, deswegen musste Tesla bereits Preisanpassungen vornehmen. Jüngst sorgte ein Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Deutschland für Aufregung und eine Unterbrechung der Produktion.

In den vergangenen Jahren konnte die Tesla-Aktie enorm zulegen, auch die Wachstumsraten beim Umsatz waren beträchtlich. Nun hinkt das Unternehmen allerdings hinterher. Im vierten Quartal 2023 etwa stieg der Umsatz nur um drei Prozent und durch die Preissenkungen verringerte sich die Bruttomarge. Dennoch liegt das KGV von Tesla über 55 – damit ist der Konzern deutlich teurer bewertet als andere Autobauer. Was also macht Cathie Wood so optimistisch?

Darum ist Cathie Wood so optimistisch für die Tesla-Aktie

Klar – Tesla zählt bei E-Mobilität zu einem von Cathie Woods Favoriten. Doch sie sieht noch in ganz anderen Gebieten hohe Chancen, die manch ein Anleger womöglich noch nicht auf dem Schirm hat. So sei Tesla für sie „eines der tiefgreifendsten KI-Unternehmen überhaupt“, wie sie vergangenes Jahr in einem Interview gegenüber Fox Business erklärte. Hohe Chancen sehe sie vor allem in autonomen Taxi-Plattformen. Tesla hat nämlich Chips, neuronale Netze, Codes und vieles mehr entwickelt, damit fahrerlose Autos schon bald Realität werden könnten. Laut Wood sei die autonome Taxiplattform „die größte Chance“ bei künstlicher Intelligenz in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Diese Plattform könnte laut Wood die Bruttomarge deutlich ansteigen lassen. Das wiederum würde zu höheren Gewinnen und einer starken Aktienperformance führen.

Laut Motley Fool denkt CEO Elon Musk, dass wenn die Selbstfahrunktion von Tesla Realität wird, das Unternehmen „quasi eine unendliche Nachfrage“ nach einem globalen Robotaxi-Unternehmen erleben könnte. Auch der humanoide Roboter Optimus könnte irgendwann zu einem großen Umsatztreiber werden. Auch Adam Jonas von Morgan Stanley ist optimistisch. Der senkte zwar sein Kursziel von 345 US-Dollar auf 320 US-Dollar, behält jedoch seine Übergewichtungs-Einstufung bei und sieht damit noch immer Kurschancen von über 80 Prozent.

Fazit Fest steht: Die Kurstreiber, die Cathie Wood sieht, sind derzeit noch Zukunftsmusik. In der Gegenwart sieht sich Tesla derzeit mit einigen Problemen konfrontiert und auch das Wachstum ähnelt immer mehr dem von herkömmlichen Auto-Herstellern und nicht dem von einem bullischen Tech-Unternehmen. Diese Zukunftsmusik könnte natürlich irgendwann Realität werden und den Kurs wieder beflügeln. Zunächst rät BÖRSE ONLINE jedoch zum Beobachten.

