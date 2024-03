Ohne Zweifel – aktuell beschäftigt sich eine Großzahl der Anleger mit Aktien aus dem Verteidigungs- und KI-Sektor. Mit einem amerikanischen Unternehmen bekommen Investoren das Beste aus beiden Welten.



Egal ob Rheinmetall, Hensoldt, Nvidia und Meta – alle vier Aktien gehören in ihren Geschäftsgebieten zur Crème de la Crème. Ein Unternehmen, das beide Megatrends abdeckt, ist der amerikanische Konzern Palantir.



Das sind die Hauptprodukte

Palantir Gotham ist eine Plattform für Datenanalyse, die unter anderem von Regierungen zur Strafverfolgung genutzt werden.



Palantir Foundry bietet Tools für Datenintegration, Analyse und ermöglicht es Unternehmen effizienter zu arbeiten und dabei Risiken zu minimieren.



Palantir Apollo ist eine reine KI-Plattform um KI-Modelle zu erstellen und zu trainieren, mit der Möglichkeit diese im Geschäftsprozess zu integrieren.



Auftrag von der US-Army

Eine Tochtergesellschaft von Palantir hat jüngst einen Auftrag von der US-Army bekommen. Bei dem Auftrag über knapp 179 Millionen US-Dollar handelt es sich um Phase 3 des Next-Generation-Zielsystems mit Namen „Titan“, welches künstliche Intelligenz nutzt,um die Erfassung von Zielen außerhalb des Sichtfeldes eines Schützen zu ermöglichen.



Börse feierte die Nachricht

Die Nachricht kam an der Börse erwartungsgemäß gut an, zum Börsenschluss am Mittwoch legte die Aktie gut zehn Prozent zu. Auf Sicht von einem Jahr hat sich der Anteilsschein mittlerweile vervierfacht und ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht. Seit Ende 2020 ist das Unternehmen börsennotiert, das Allzeithoch wurde vor etwa drei Jahren bei 35,60 Euro. Aktuell scheint die Aktie etwas heiß gelaufen zu sein, Anleger warten auf eine Kurskonsolidierung.



Fazit Palantir ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Reversal Index und hat dort hinter Microstrategy die zweit höchste Indexgewichtung. Auf Sicht von einem Jahr hat der Index etwa 40 Prozent zugelegt.



