Werden die großen Tech-Giganten jetzt zu Dividenden-Aktien? Wenn es nach der US-Bank JP Morgan geht, dann könnte genau das Wirklichkeit werden. Warum Microsoft und Apple jetzt bessere Chancen als Nvidia haben könnten.

"Die Dividendenzahlungen starten hier zwar auf einem geringen Level, aber wir rechnen mit enormen Wachstumsraten in den nächsten Jahren, was eine sehr spannende Entwicklung verspricht", sagt Sam Witherow, Manager des JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund über die Dividenden-Chancen der Glorreichen 7. Doch wie schneiden Microsoft und Apple im Vergleich zu Nvidia hier ab?

Werden Microsoft und Apple zu Dividendenaktien?

Denn Sam Witherow von JP Morgan sagt: "Eine zynische Bemerkung dazu wäre, dass Dividenden den Cashflows folgen. Jahrzehntelang waren diese Cashflows vor allem bei Unternehmen der Öl- und Gasindustrie oder den Banken zu finden. Heute sind es die Tech-Giganten - und mit ein bisschen Verzögerung folgen auch die Dividenden."

Damit spricht Sam Witherow vor allem an, dass Meta und Alphabet nun erstmalig Dividenden bezahlen. Denn Microsoft, Apple und selbst Nvidia tun dies schon länger. Während Nvidia durch die enormen Kurszuwächse, die das Unternehmen diese Woche zum wertvollsten Börsenkonzern der Welt machten, allerdings eine verschwindend geringe Dividendenrendite von 0,03 Prozent aufweist, sieht das bei Microsoft und Apple schon anders aus.

Denn die Microsoft-Aktie bietet bereits heute eine Dividendenrendite von 0,71 Prozent und die Dividende soll weiter stetig und deutlich wachsen. Die Apple-Aktie zahlt aktuell 0,48 Prozent Dividendenrendite und damit etwas weniger. Auch das Dividendenwachstum soll bei Apple in den kommenden Jahren laut Analysten etwas schwächer als bei Microsoft ausfallen.

So sagt auch Sam Witherow von JP Morgan zu weltweiten Aktien: "So erwarten wir tatsächlich positive Überraschungen der Unternehmen bei den Dividendenzahlungen. Für die nächsten 5 Jahre rechnen wir mit einer Steigerung der Dividende global um 7,5 Prozent."

Nvidia jetzt verkaufen und Aktien von Microsoft und Apple kaufen?

In Sachen Dividende stehen Microsoft und Apple aktuell also besser da als Nvidia. Wobei die Wachstumsraten der Dividende bei Nvidia deutlich höher ausfallen. Weil aber auch der Kurs so stark zulegte, wirkt sich das auf die Dividendenrendite nicht aus.

Nach der starken Rallye bei Nvidia, die das Unternehmen an Apple und Microsoft vorbeiführte, kann es bald auch mal eine Verschnaufpause geben. Dass Nvidia sich aber aus der Riege der wertvollsten Unternehmen der Welt verabschiedet, davon ist nicht auszugehen. Ganz im Gegenteil. Denn die Rallye ist nicht unbegründet, die Gewinne und Umsätze schießen auch nach oben.

Während Microsoft für 2025 mit einem KGV von 33,7 bewertet wird und Apple mit einem KGV von 29,8, so sind es bei der Nvidia-Aktie 38,3. Aufgrund der stark zunehmenden Gewinne, gleichen diese die Kurszuwächse wieder aus. Daher haben Microsoft und Apple aktuell lediglich die Nase beim Thema Dividende vorne. Nvidia könnte für einige Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt bleiben. Und selbst wenn es mal einen kleinen Wechsel geben sollte: Aus der Riege der Aktien rund um Microsoft und Apple ist die Nvidia-Aktie nun definitiv nicht mehr wegzudenken.

