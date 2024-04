Anleger sollten sich die Palantir-Aktie jetzt nochmal genauer ansehen. Denn gleich mehrere Gründe sprechen dafür, warum es für die Aktie nochmal deutlich bergauf gehen sollte. Ein Experte sieht die Aktie sogar schon bei 100 US-Dollar

Das muss man ihr erst einmal nachmachen: Seit Jahresanfang liegt die Aktie von Palantir schon wieder über 20 Prozent im Plus. Auf ein Jahressicht sind es sogar über 150 Prozent. Und nun mehren sich Stimmen die behaupten: Das ist noch lange nicht das Ende der Aufwärtsrallye.

Ein Experte sieht den Kurs in der Zukunft sogar schon bei 100 US-Dollar – aktuell steht er bei 21,90 US-Dollar. Doch was stimmt ihn so optimistisch?

Das steckt hinter dem KI-Wunder Palantir

Palantir gilt als eines der bekanntesten Unternehmen, wenn es ums Thema KI geht. Es hilft Unternehmen, ihre Datenmassen zu sortieren, zu analysieren und aus ihnen Nutzen zu ziehen und ist dabei noch ein führende Akteur im Bereich Cyber-Security. Daten sind nun einmal der Grundbaustein für eine jede künstliche Intelligenz. Zu den Kunden zählten anfangs vor allem Regierungsorganisationen wie die US Navy oder US Airforce. Für diese stellt Palantir die Plattform "Gotham" zur Verfügung. Mittlerweile werden mit der Plattform "Foundry" auch kommerzielle Kunden bedient. Mit Erfolg: So konnte das Unternehmen den Umsatz in diesem Segment in den USA im vierten Quartal um 70 Prozent steigern. Im Vorjahr lag diese Wachstumsrate noch bei zwölf Prozent.

Das stimmt auch Finanzblogger Victor Dergunov von Seeking Alpha optimistisch, der auch darauf hinwies, dass Palantir zudem die Umsatzprognose für das aktuelle Geschäftsjahr erhöhte. „Trotz der scheinbar überhöhten Bewertung von Palantir bleibt das Unternehmen eine Top-KI-Aktie, die vom Markt oft missverstanden und unterschätzt wird", so der Experte laut dem Finanzportal „TipRanks“. „Daher könnte die Palantir-Aktie im Laufe des Jahres 2024 erheblich an Wert gewinnen und möglicherweise bis zum Jahresende oder Anfang 2025 mein Kursziel von 35 bis 45 US-Dollar erreichen." Doch er sieht noch viel größere Wachstumschancen…

Darum bietet die Palantir-Aktie noch besonders hohe Wachstumschancen

Dergunov weist auch auf die bevorstehenden Ergebnisse des ersten Quartals hin. Laut ihm könnte Palantir die Umsatzprognose hier nochmal übertreffen. Analysten rechnen laut Bloomberg-Datenbank mit einem zweistelligen Plus beim Umsatz und sogar einem Wachstum von über 600 Prozent beim Gewinn je Aktie. „In Anbetracht des enormen Wachstums- und Rentabilitätspotenzials von Palantir bin ich nicht der Meinung, dass die Aktie ungeheuerlich hoch bewertet ist", so der Experte laut TipRanks. „Außerdem bin ich nicht der Meinung, dass sich der generative KI-Zyklus in einer beispiellosen Hype-Phase befindet, aber jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Stattdessen glaube ich, dass wir uns in einem frühen Stadium des KI-Zyklus befinden.“ Laut Dergunov könnte Palantir in den nächsten Jahren „weiterhin eine relativ hohe Bewertung von etwa 50-65 voraussichtlichen EPS-Schätzungen aufweisen." Das könnte nach einigen „bescheidenen bis grundlegenden mittelfristigen Schätzungen" dazu führen, dass die Aktie bis 2030 einen Kurs von 100 $ erreicht – das entspräche beim aktuellen Kurs einem Plus von über 350 Prozent.

Ein weiterer Kursbooster für Palantir: Der S&P 500 Index wird im Juni neuausgerichtet und Palantir könnte ein heißer Kandidat sein, der in den Index aufrücken könnte, wie das Finanzportal „The Motley Fool“ berichtete. Die Aktie könnte dadurch auch zunehmend auf das Radar von institutionellen Anlegern geraten, was ihr nochmal deutlichen Schwung verleihen könnte.

Palantir – wie viele Kurschancen sind drin?

Bei Palantir handelt es sich um ein aussichtsreiches KI-Unternehmen, das zukünftig noch weiter durch den Wachstumstrend gewinnen könnte. Erst vergangenes Jahr wurde die „Artificial Intelligence Platform“ (AIP) eingeführt. „Die Nachfrage nach AIP ist anders als alles, was wir in den letzten zwanzig Jahren gesehen haben“, so CEO Alex Karp im August-Brief an die Aktionäre. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal hieß es dann, dass Palantir „die Zahl der AIP-Benutzer im letzten Quartal fast verdreifacht hat und fast 300 verschiedene Organisationen AIP seitdem verwendet haben“.

Fazit Die Aktie liegt seit dem Börsengang Ende 2020 nur noch minimal im Minus – das Allzeithoch von 39 Dollar hat sie allerdings noch nicht erreicht. Dass die Aktie das Zeug hat, es wieder dorthin zu schaffen, ist nicht unwahrscheinlich. Positiv für das Unternehmen ist, dass es seit 2023 unter dem Strich auch endlich profitabel ist und auch für die kommenden Quartale mit einem positiven Gewinn je Aktie gerechnet wird. Zugegeben: Mit einem KGV von 69 ist die Aktie derzeit nicht günstig und ein Beta von 2,77 stuft sie zudem als äußerst riskant ein. Auch die Analysten-Meinungen gehen auseinander: Laut Bloomberg-Datenbank raten nur vier zum Kauf, acht zum Halten und sieben zum Verkaufen. Das höchste Kursziel vergibt derzeit Daniel Ives von Wedbush mit 35 US-Dollar. BÖRSE ONLINE stuft die Aktie derzeit als Kauf ein und steckt das Kursziel bei 30 US-Dollar.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.