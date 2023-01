Nel ASA und Plug Power sind beide sehr kraftvoll ins neue Jahr gestartet. Doch sollten Anleger jetzt noch aufspringen oder sogar schon Gewinne mitnehmen? Wir verraten, wie es weitergehen könnte.

Das vergangene Jahr war für Wasserstoff-Aktien eines zum Vergessen: Plug Power büßte an der Börse 56 Prozent ein. Bei Nel ASA war es unter großen Schwankungen zwar nur 9 Prozent, doch im Jahr 2021 verloren die Norweger schon 47 Prozent. Allerdings ging es zum Jahresstart 2023 steil bergauf. Wie geht es nun weiter?

Die Nel ASA-Aktie

Die Nel ASA-Aktie konnte in 2023 bereits um 16 Prozent zulegen und die wichtige 200 Tage-Linie damit verteidigen. Charttechnisch sieht es für die Wasserstoff-Aktie damit gut aus. Doch fundamental eher weniger. Denn der Verlust je Aktie soll nach 4,1 Cent in 2022 immer noch 3,8 Cent in 2023 betragen. Ein KGV oder eine Dividendenrendite gibt es damit natürlich nicht. Zwar soll der Umsatz von 80,52 Millionen euro deutlich auf 141,7 Millionen Euro zulegen. Dennoch senken die Analysten die Daumen: Bei Bloomberg raten acht Analysten noch zum Kauf, zehn zum Halten und elf zum Verkaufen. das durchschnittliche Kursziel von 12,79 Norwegischen Kronen liegt aber 21,2 Prozent unter dem jetzigen Kurs. Damit können Anleger aktuell durchaus darüber nachdenken, Gewinne mitzunehmen oder wenn dann, sehr langfristig bei der Nel ASA-Aktie einzusteigen.

Die Plug Power-Aktie

Doch bei den Amerikanern von Plug Power sieht das Ganze etwas anders aus. Denn die Aktie ist charttechnisch immer noch angeschlagen und notiert unter der 200 Tage-Linie. Doch die Aktie legte in 2023 bereits um 41 Prozent zu und bietet laut den Analysten noch weiteres Potenzial. Denn bei Bloomberg raten 23 derer zum Kauf, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 27,50 Dollar bietet immer noch ein Potenzial von 57,7 Prozent.

Dabei soll der Umsatz in 2023 von 761 Millionen Euro auf 1,27 Milliarden Euro zulegen und der Verlust je Aktie soll von 94 Cent auf 51 Cent zurückgehen.

Unter diesen Umständen können risikobereite Anleger auf den fahrenden Zug bei Plug Power aufspringen und nutzen einen Rücksetzer an der 200-Tage-Linie als Einstiegsmöglichkeit.

Übrigens: Nel ASA und Plug Power befinden sich beide im BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index.