Nvidia gilt als die Über-Aktie in diesem Jahr. Dennoch gibt es weitere Papiere, die sogar fast schon 1000 Prozent brachten und weiter laufen. Welche Papiere Anleger sich auch mal anschauen können.

So stellte Investor´s Business Daily in einer jüngsten Auswertung fest, dass die Nvidia-Aktie in 2023 bislang rund 200 Prozent brachte, es aber sieben Aktien gibt, die sogar noch besser abschnitten. Dabei mussten die Aktien eine Marktkapitalisierung von mindestens eine Milliarde Euro aufweisen und zudem einen Aktienkurs von über 10 Dollar. So blieben Pennystocks außen vor.

Diese 7 Aktien laufen besser als Nvidia

https://www.investors.com/news/best-stocks-2023-8-stocks-are-outperforming-nvidia/?src=A00220 Besser als Nvidia

Dabei weisen die Experten aus den USA daraufhin: "Das sind spekulative Namen, keine Frage. Die meisten dieser Unternehmen verlieren Geld und gehen davon aus, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird." Und die Analysten von Investor´s Business Daily fügen hinzu: "Vier der sieben Aktien liegen nahe an möglichen Kaufpunkten: Carvana, MoonLake Immunotherapeutics, Arlo Technologies und IONQ-Aktien, aber noch sollten Anleger abwarten."

Dabei wird Carvana auch als "Auto-Amazon" bezeichnet. Kunden können hier Autos über Online-Plattformen erwerben. Nach einem rasanten Höhenflug während Corona brach die Aktie brutal ein. Aktuell erholt sich das Papier und machte fast schon 1000 Prozent gut. Momentan läuft die Aktie gut nach oben, doch das Unternehmen verbrennt noch Geld. Anleger legen sich die Carvana-Aktie vorerst auf die Watchlist. Ein etwaiger Einstieg ist spekulativ.

Derweil gibt es bei MoonLake Immunotherapeutics Spekulationen über einen neuen Wirkstoff. Noch verzeichnet das Unternehmen keinen Umsatz, wurde aber in diesem Jahr schon um 449 Prozent hochgetrieben. Denn es besteht die Hoffnung auf ein experimentelles Medikament Sonelokimab zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa und mittelschwerer bis schwerer Psoriasis-Arthritis. Dazu schreibt Investor´s Business Daily: "Im Oktober erwartet MoonLake die Veröffentlichung von 24-Wochen-Ergebnissen zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa und Anfang November die Veröffentlichung einer 12-Wochen-Studie zur Behandlung von Psoriasis-Arthritis." Auch die MoonLake-Aktie ist also höchstspekulativ.

Hochspekulative Aktien mit Riesen-Renditen

Um 368 Prozent legte die Aktie von IonQ zu. Das US-Unternehmen forscht an Quantencomputern und der Kurs ist sehr volatil. Aktuell kämpft die IonQ-Aktie mit ihrer 50-Tage-Linie. Sollte diese reißen, so können sich Anleger direkt von dieser Aktie fernhalten. Nur wenn der Trend anhält, könnte sich eine ganz kleine hochspekulative Position lohnen. Lesen Sie dazu auch: Künstliche Intelligenz: Was der AI-ETF von Amundi jetzt anders macht

Zudem schreibt Investor´s Business Daily über die AppLovin-Aktie: "Die APP-Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 318 Prozent gestiegen. Die Aktien versuchen, eine kurze Konsolidierung zu überwinden, nachdem sie die meiste Zeit des Jahres gestiegen sind. Eine neue Konsolidierung oder ein Test der aufzuholenden 50-Tage-Linie könnte eine neue Kaufgelegenheit bieten." Dabei brach die AppLovin-Aktie ab November 2021 stark ein und verlor rund 90 Prozent. Jetzt erholt sich das US-Unternehmen, welches personenbezogene Daten verarbeitet und auch Marketing und Software für Apps herstellt und vertreibt wieder etwas. Doch auch dieses Investment bleibt spekulativ.

So gibt es zwar durchaus Aktien, die bereits mehr Rendite als Nvidia brachten. Doch für die meisten Anleger dürften sich Mega-Caps wie eben Nvidia auf längere Sicht doch mehr lohnen. Diese kleineren und spekulativeren Aktien bergen doch einiges an Risiko.

