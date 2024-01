Alles auf eine Karte zu setzen ist am Aktienmarkt meist eine schlechte Idee, doch trotzdem wettet der CEO dieses Unternehmens seine komplette Altersvorsorge auf diese Aktie seines Unternehmens. Ist sie auch ein gutes Investment für Anleger?

Die Aktie von Pfizer liegt auf Sicht der vergangenen zwölf Monate 38 Prozent unter Wasser, nicht zuletzt, weil es ernsthafte Zukunftssorgen um das Unternehmen gibt. Doch nun soll bei dem Unternehmen der Turnaround gelingen. CEO Albert Bourla ist besonders überzeugt:

CEO wettet seine komplette Altersvorsorge auf diese Aktie

Denn wie in einem kürzlichen Interview bekannt wurde, wettet Bourla mit seinem kompletten Vermögen auf die Aktie von Pfizer. Gegenüber Barons sagte er: “Meine gesamte Rente habe ich in Pfizer-Aktien gesteckt. Ich bin All-In.”

Während dieses Verhalten für Privatanleger keinesfalls zu empfehlen ist, signalisiert diese Maßnahme dem Kapitalmarkt, dass Bourla an sein Unternehmen und seine Turnaround-Strategie glaubt. Doch kann es der Pharma-Konzern wirklich wieder aus seinem Tief schaffen?

Kann der Turnaround bei Pfizer gelingen?

Seit dem Ende der Corona-Pandemie, in der Pfizer durch die Zusammenarbeit mit BioNTech und der Herstellung von Impfstoffen viel Geld verdient hat, ist die Aktie des Pharma-Unternehmens stark abgestürzt. Hintergrund: Auslaufende Patente und sinkende Umsätze belasten den Konzern, dessen Zukunft deutlich ungewisser geworden ist.

Durch eine Übernahme in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar des Krebsspezialisten Seagen will Pfizer seine Pipeline allerdings wieder auffüllen. Gleichzeitig will der Konzern Kosten einsparen und effizienter werden.

Auch ein gutes Investment für Anleger?

Ein erfolgreicher Turnaround bei Pfizer ist demnach im Rahmen des möglichen, besonders mit Blick auf mögliche Forschungserfolge durch die Seagen Übernahme. CEO Albert Bourla könnte demnach mit seiner Wette eine Menge Geld verdienen und auch wenn Investoren dieses Anlageverhalten nicht nachahmen sollten, so kann sich Pfizer als spannende Turnaround-Wette gut in ein breit diversifiziertes Portfolio eingliedern. Besonders für Dividendenanleger ist der Wert mit einer Rendite von 5,8 Prozent auf den aktuellen Kurswert interessant.

Die Analysten sind außerdem optimistisch für den Konzern, raten die Aktie im Schnitt mit “Buy” und einem Kurspotenzial von 18 Prozent. BÖRSE ONLINE hingegen empfiehlt den Wert zum Beobachten.

