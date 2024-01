Luxusaktien stehen in diesem Jahr stark unter Druck und haben bereits zweistellig nachgegeben. Ist dies das Signal zum Einstieg für Anleger? Kann man jetzt bei Luxusaktien das große Schnäppchen machen?

Seit Jahresanfang ist die Aktie von LVMH um etwa zehn Prozent gefallen. Der BÖRSE ONLINE Luxus Index hat immerhin vier Prozent nachgegeben. Doch was treibt die in den vergangenen Jahren so beliebten Papiere nach unten?

Jetzt das große Schnäppchen bei Luxusaktien machen?

In den letzten Jahren war China der große Wachstumstreiber im Luxussegment, ist nun allerdings zum Sorgenkind geworden. Der Milliardenmarkt ist in den vergangenen Monaten deutlich zusammengeschrumpft – Hintergrund ist primär die schlechte Konjunkturlage in im Reich der Mitte.

Aktuell vermuten Experten zudem, dass das Wachstum in diesem wichtigen Markt in Zukunft nicht mehr die bisherigen Erwartungen erfüllen dürfte, was zu einem Ausverkauf bei den Luxusaktien geführt hat.

Allerdings können Anleger genau diesen Abverkauf jetzt antizyklisch nutzen, denn zumindest einige Player dürften weiter langfristig interessant bleiben. Aus dem breiten BÖRSE ONLINE Luxus Index sind daher hier drei Werte, die jetzt interessant sein könnten:

Luxus-Idee: Hermes (KGV: 47,4)

Erster Wert ist die Luxusmarke Hermes, die nicht nur Luxus verkauft, sondern deren Aktie mit einem KGV von 47 ebenfalls wie ein echter Luxusartikel wirkt. Allerdings stand bei dem Papier häufiger eine 60 bei der Bewertung nach Jahresgewinn, weswegen diese vergleichsweise günstig erscheint.

Die Analysten sehen bei dem Papier unter anderem aus diesem Grund 19 Prozent Kurspotenzial. Übrigens ist die Aktie im BÖRSE ONLINE Luxus Index mit 4,5 Prozent gewichtet.

Luxus-Idee: LVMH (KGV: 20,8)

Spannend könnte auch der Primus im Luxussektor, LVMH, sein. Das breit diversifizierte Konglomerat und der Leitung von Bernard Arnault ist mit einem KGV von 20,8 auf einem günstigen Niveau für die Qualität des Unternehmens angekommen.

Die Analysten sehen ebenfalls Chancen bei dem Wert, der ein durchschnittliches Kurspotenzial von 33 Prozent aufweist. Zudem ist die Aktie im BÖRSE ONLINE Luxus Index mit 4,38 Prozent gewichtet.

Luxus-Idee: Mercedes-Benz (KGV: 5,1)

Anleger, die Luxusaktien zu noch günstigeren Preisen kaufen wollen, können einen Blick auf den deutschen Autobauer Mercedes-Benz werfen. Dieser setze zuletzt sehr erfolgreich seine Luxusstrategie um und hat deutlich weniger Probleme als der Konkurrent BMW.

Dies stimmt die Analysten positiv, die im Schnitt 35 Prozent Kurspotenzial für die Aktie sehen. Übrigens macht der Wert 4,86 Prozent im BÖRSE ONLINE Luxus Index aus.

Sie wollen breit gestreut in Luxusaktien investieren?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Luxus Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.