Angesichts der aktuellen Korrektur am Markt fragen sich viele Anleger, ob es das aktuell schon mit der Aufwärtsbewegung von Aktien war. Doch tatsächlich zeigt ein Chart nun relativ deutlich, dass es trotz des aktuellen Abverkaufs mit den Kursen noch viel höher gehen kann. Ist die momentane Korrektur daher eine Kaufchance?

Im Oktober 2022 ist ein neuer Bullenmarkt an den Märkten gestartet, so viel ist nach mehr als anderthalb Jahren der fast konstant steigenden Kurse sicher. Doch laut den Analysten von Ned Davis Research könnte es noch deutlich weiter nach oben mit Aktien gehen – sogar hinein bis in das Jahr 2025.

Darum kann die Rallye am Markt trotz Korrektur noch lange weitergehen

Denn trotz des aktuellen Abverkaufs stehen die Zeichen auf einen weiter steigenden Aktienmarkt laut den Analysten gut, zumindest wenn man die aktuelle Bewegung mit historischen Werten vergleicht. So stellt sich nämlich mit Blick auf vergangene Bullenmärkte heraus, dass diese trotz zwischenzeitlicher Korrekturen häufig deutlich länger anhielten und für wesentlich höhere Renditen sorgten:

Ned Davis Research Entwicklung von Bullenmärkten im S&P500

Da momentan wenig grundsätzlich gegen weiter steigende Kurse spricht, äußerten sich die Experten in der veröffentlichten Studie optimistisch: „Die Anzeichen für eine weltweite sanfte Landung und die lockere Geldpolitik verheißen weiterhin Gutes für die langfristige Aktienentwicklung. Wir gehen davon aus, dass wir Aktien weiterhin übergewichten werden, da die Korrektur eine Kaufgelegenheit bietet.“

Bietet die aktuelle Korrektur eine Kaufgelegenheit?

Besonders der letzte Halbsatz dieser Aussage ist für Anleger interessant, da das Analystenhaus angesichts der zuletzt gefallenen Kurse zum Kauf von Aktien rät und von weiter steigenden Kursen ausgeht. Doch bietet sich mit Blick auf die Unsicherheit an den Märkten jetzt wirklich schon eine Kaufchance?

Tatsächlich ist ein Rücksetzer an den Märkten langfristig stets eine Kaufchance, besonders wenn es um Qualitätsaktien oder breite Indizes geht. Allerdings sollten Anleger vorsichtig sein, bereits jetzt in das fallende Messer zu greifen. Mit Blick auf die Saisonalität in US-Wahljahren steht größeres Ungemach in den Monaten September und Oktober noch bevor.

DowJones Market Data Durchschnittliche Performance je Monat in US-Wahljahren im S&P500

Daher gilt: Wer auf die Statistik vertraut, der kann trotz des aktuellen Bullenmarktzyklus noch etwas abwarten und Aktien womöglich auf einem noch günstigeren Bewertungsniveau einsammeln.

