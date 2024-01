Am Donnerstag war die Infineon-Aktie einer der DAX-Gewinner mit einem kräftigen Plus. Das Unternehmen profitiert von der allgemein besseren Stimmung im Technologiesektor.

DAX-Spitzenplatz am Donnerstag. Die Aktie des Technologiekonzerns Infineon war mit einem zwischenzeitlichen Plus von 4,81 Prozent einer der Gewinner im Index. Das Wertpapier profitierte dabei laut Experten von einer beginnenden Branchenerholung in der Chipindustrie, die zuletzt unter einer sinkenden Nachfrage bei Smartphones litt. Zuvor hatten Chipwerte bereits dank eines positiven Ausblicks des Branchenriesen TSMC aus Taiwan Grund zur Freude.

TSMC gibt anderen Unternehmen Aufwind

Für den Apple- und NVIDIA-Zulieferer TSMC lief das Schlussquartal viel erfreulicher als das vorangegangene Jahresviertel 2023. Mit einem Nettogewinn von knapp 239 Milliarden Taiwan-Dollar übertraf der Chipauftragsfertiger die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Und der Konzern will jetzt auch mit bis zu 32 Milliarden US-Dollar wieder mehr investieren als noch in den letzten zwölf Monaten. An der Börse ging es für das Papier in den letzten fünf Tagen um etwa elf Prozent nach oben. Für TSMC, Infineon und Co könnte das aber erst der Start eines Aufwärtstrends sein.

