Erneuter Gewinnsprung bei der Commerzbank-Aktie, doch bedeutet das für die Aktionäre des Geldinstitutes auch einen neuen Kurssprung? Das müssen Anleger jetzt wissen:

In Zeiten steigender Zinsen läuft es für Geldinstitute zumeist sehr rosig, so auch für die Commerzbank. Diese konnte nämlich bei ihren Quartalszahlen am Mittwoch einen weiteren Gewinnsprung erzielen und Aktionäre überraschen.

Commerzbank-Aktie mit Gewinnsprung

So hat die Commerzbank gestützt durch die rasant gestiegenen Zinsen im Sommer ihren Gewinn gesteigert und setzt sich nun neue Ziele. Das Frankfurter Bankhaus erwirtschaftete im dritten Quartal einen Konzernüberschuss von 684 Millionen Euro, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahresquartal. Analysten hatten übrigens im Schnitt lediglich mit 611 Millionen Euro gerechnet. Die Commerzbank baute ihre Erträge um 46 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro aus. Haupttreiber war laut dem Geldhaus der um gut ein Drittel auf 2,17 Milliarden Euro gestiegene Zinsüberschuss. Infolge der guten Zahlen zeigte sich dann auch das Management der Bank positiv:

"Wir haben ein neues Geschäftsmodell etabliert und die Commerzbank zurück in die Erfolgsspur gebracht", sagte Konzernchef Manfred Knof. "Darauf bauen wir mit unserem Strategieprogramm bis 2027 auf: Wir werden unsere Ertragsbasis vergrößern, die Aufwandsquote weiter verbessern und unsere Eigenkapitalrendite steigern."

Konkret will die Bank ihr Nettoergebnis bis 2027 auf 3,4 Milliarden Euro ausbauen. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) soll auf mehr als elf Prozent steigen.

Bedeutet der Gewinnsprung bei der Commerzbank-Aktie auch den nächsten Kurssprung?

Doch der Gewinnsprung und der angehobene Ausblick bei der Commerzbank bedeutet nicht nur Jubel bei den Aktionären, sondern auch steigende Kurse bei dem Geldhaus. In einer ersten Reaktion setzen sich die Papiere der Bank 2,5 Prozent nach oben ab. Jetzt dürften sich die Anteilsscheine mit der wiedergewonnen Unterstützung der 200-Tage-Linie in Richtung der September-Hochs bei 11 Euro bewegen. Infolge der guten Ergebnisse ist auch ein neues Jahreshoch nicht ausgeschlossen.

Allerdings besteht bei der Commerzbank-Aktie weiterhin das Risiko von Zinssenkungen, die dem Ergebnis des Konzerns zu schaffen machen dürften. Aktuell sind für das kommende Jahr bereits zwei Zinssenkungen bei der EZB laut den Versicherungsprämien eingepreist, was ein Problem für das Papier darstellen könnte.

Wer hier also spekulieren will, sollte sich einen engen Zeitrahmen setzen oder ganz langfristig agieren, wenn man davon überzeugt ist, dass die Sanierung der Commerzbank vor einem Abschluss steht.

Übrigens: Börse Online ist optimistisch für den Wert und empfiehlt ihn mit einem Kursziel von 14,50 Euro zum Kauf.

Mit Material von Reuters

