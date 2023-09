Analysten haben mitunter einen großen Einfluss auf die kurzfristigen Kursbewegungen von Aktien. So zu sehen am heutigen Dienstag auch bei der Commerzbank. Die britische Investmentbank Barclays senkt ihr Votum für die Commerzbank-Aktie auf "Underweight". Die Bankaktie stürzt daraufhin ans DAX-Ende. Auch charttechnisch ist der Wert nun angeknackst.



Die britische Investmentbank Barclays hat die Commerzbank von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und auch das Kursziel deutlich von 12,50 auf 10,80 Euro gesenkt. Von nun an dürfte der Zinsüberschuss enttäuschen, schrieb Analyst Amit Goel in einer aktuellen Studie. Für die Marktschätzungen sieht er erhebliche Risiken.



Noch vor einem Monat war er recht zuversichtlich für das Geldhaus des Mittelstands gestimmt. Auch wenn die Commerzbank ihr Ziel für die Nettozinserträge angehoben habe, so dürfte dies doch bereits von den Anlegern vorweggenommen worden sein, schrieb Goel nach aktuellen Quartalszahlen. Für ihn steht nun der Trend für das Jahr 2024 im Fokus.



Die Analysten von Deutsche Bank Research hatten die Einstufung für Commerzbank vor einer Woche auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Auf dem Investorentag im November werde das Augenmerk nicht nur auf der Zinslage liegen, sondern auch auf glaubwürdigen Plänen zur Verbesserung der Rentabilität und der Kapitalrendite, schrieb Analyst Benjamin Goy am vergangenen Dienstag.



Die heutige Abstufung durch Barclays sorgt in abgeschwächtem Umfeld jedenfalls für erheblichen Druck auf die Commerzbank-Aktie. Am Vormittag sackt der Wert zeitweilig um gut fünf Prozent ab auf 9,70 Euro und rangiert damit abgeschlagen am Ende der DAX-Tagesperformer.



TradingView.com 12-Monats-Chart Commerzbank (Xetra, in Euro)

Der Kursrutsch hat auch charttechnische Relevanz. Denn die CoBa-Aktie notiert nun deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie, die bei 9,91 Euro verläuft. Zudem wurde ein seit vergangenem Sommer intakter Aufwärtstrend nach unten verlassen.



Zwar ist der Trendbruch noch nicht nachhaltig. Eine schnelle Rückkehr über die 10-Euro-Marke würde den Druck dämpfen. Doch Anleger sollten alarmiert sein. Bei etwa 9,20/9,25 Euro trifft die Commerzbank-Aktie auf technische Unterstützung.



BÖRSE ONLINE hatte die Commerzbank-Aktie zuletzt am 10. August 2023 zum Kauf empfohlen und dabei eine Stopp-Marke von 7,80 Euro genannt.



