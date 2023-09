Die Aktie von Vonovia gewinnt am Montag erneut kräftig an Fahrt. Was dahintersteckt und warum der Turnaround der Aktie jetzt unmittelbar bevorstehen könnte.

Die Aktie von Vonovia macht seit einigen Handelstagen starke Schritte nach oben und konnte am Montag auch die 50-Tage-Linie bei 21,20 Euro scheinbar endlich nachhaltig durchbrechen. Das ist die Ursache:

Analysten beflügeln Vonovia-Aktie

Beflügelt wurde die Aktie nämlich von der US-Bank Morgan Stanley. Diese hat den Titel in einer am Montag veröffentlichten Studie auf "Equal-Weight" von zuvor "Underweight" heraufgesetzt. Auch das Kursziel für das Papier wurde nach oben korrigiert. Von zuvor 19 Euro stieg es nun auf 23 Euro.

Damit reiht sich die Investmentbank in eine ganze Reihe von Marktexperten ein, welche zuletzt das Rating für die Aktie wieder angehoben haben. Aktuell liegt das durchschnittliche Kursziel bei 27,99 Euro und damit 26,65 Prozent über dem aktuellen Niveau

Vonovia-Aktie fliegt aus dem EuroStoxx50

Die Freude über die positiven Impulse überwiegt am Montag auch den negativen Nachrichten. So war zuvor bekannt geworden, dass Vonovia aus dem EuroStoxx50 absteigen wird und aufgrund der starken Kursverluste der letzten 18 Monate durch den italienischen Sportwagenbauer Ferrari ersetzt.

Aber wie kann es jetzt mit der Vonovia-Aktie weitergehen?

Chance bei der Vonovia-Aktie

Ungeachtet der Index-Abstufung dürfte es für die Aktie von Vonovia weiter nach oben gehen. Sollte sich der Durchbruch der 50-Tage-Linie als nachhaltig erweisen, dann hat die Aktie die Chance nach einer längeren Bodenbildung wieder gen Norden zu ziehen.

Vor dem Hintergrund eines baldigen Zinsgipfels in der EU sowie einer gesicherten Refinanzierung könnte es deswegen für die Aktie zunächst in den Bereich der 25-26 Euro gehen. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

Lesen Sie auch:

Vonovia-Aktie: Ist das das Signal für die Erholungsrallye?

Oder:

Tagesgeld: So viel Geld verlieren Sie bei Sparkassen & Co. im Vergleich zu ING, C24 und Commerzbank