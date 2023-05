Die neuen Quartalszahlen verschaffen dem Autozulieferer Continental Rückenwind und lassen die Aktie heute morgen als Gewinner im Dax mit einem Plus von rund drei Prozent aufsteigen. Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Quartalsbericht zusammengefasst. Von Michelle Jura

Am Mittwochmorgen veröffentlichte Continental in Hannover die Ergebnisse für das erste Quartal 2023. Die Geschäftsführung des Unternehmens zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Aktie stürmte mit zeitweise mehr als vier Prozent Plus an die DAX-Spitze.

Continental: Solide Zahlen - Jahresprognose bestätigt

Besonders der Anstieg des bereinigten Betriebsergebnis (EBIT) um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kann sich sehen lassen. Das ist dem starken Auftragseingang zu Beginn des Jahres in Höhe von 6,6 Milliarden Euro zu verdanken. Dazu kommt der neue Großauftrag in Höhe von 1,7 Milliarden Euro im Bereich des Autonomen Fahrens mit dem exklusiven Partner Aurora.

Der Konzernumsatz konnte sich ebenfalls um knapp 11 Prozent steigern und kletterte über die 10 Milliarden Euro-Schwelle. Aufgrund des soliden ersten Quartals hält der Vorstand an der Jahresprognose fest und erwartet weiterhin einen Konzernumsatz von insgesamt rund 42 bis 45 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 5,5 bis 6,5 Prozent.

Einen Haken gibt es jedoch

Weniger erfreulich blicken Experten allerdings auf den negativen bereinigten Free Cashflow: Dieser hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmal von minus 174 Millionen Euro auf fast minus 950 Millionen Euro deutlich erhöht. Der Cashflow ist maßgeblich dafür, wie flexibel Unternehmen auf unerwartete Ausgaben reagieren können. Finanzchefin Katja Dürrfeld begründet den Anstieg so und gibt gleichzeitig Entwarnung für die Zukunft:



„Der negative Free Cashflow hat im Wesentlichen zwei Ursachen: eine erhöhte Vorratshaltung zur Aufrechterhaltung unserer Lieferketten sowie einen hohen Forderungsbestand. Beides planen wir im Laufe des Jahres zu verringern.“ Doch was bedeutet das jetzt für die Continental-Aktie? Sollten Anleger weiter kaufen?

Einschätzung zur Continental-Aktie

Anleger haben die Quartalszahlen positiv aufgenommen und die Aktie stieg schon am Morgen um mehr als drei Prozent. Im Chart unten ist zu sehen, dass die Continental-Aktie eine gute Unterstützung auf der 200-Tage-Linie (grün) gefunden hat. Nun testet die Aktie die 50-Tage-Linie. Anleger warten mit einem Einstieg, bis die Continental-Aktie die 50-Tage-Linie überwinden konnte. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 75,90 Euro. Anleger setzen einen Stopp bei 53 Euro.

Und lesen Sie auch:

Diese zwei Aktien bieten Momentum, Value und Wachstum – Ein klarer Kauf?

(Mit Material von Reuters)