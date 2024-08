Mpox (früher auch Affenpocken genannt) breitet sich immer weiter aus und für einige Beobachter werden gewisse Parallelen zu dem Ausbruch von Covid-19 immer deutlicher. Doch was genau passiert hier aktuell? Und welche Aktien sind die Profiteure dieser Entwicklung?

Es ist kaum vier Jahre her, dass die Welt wegen Corona stillstand. Aktuell befürchten einige Beobachter, dass sich diese Entwicklung wiederholen könnte – Grund ist das Mpox-Virus (früher Affenpocken) genannt. Dieses hat die WHO immerhin kürzlich dazu genötigt, den globalen Gesundheitsnotstand auszurufen.

Konkret handelt es sich dabei um ein Virus, das seit 2022 in mehreren Varianten grassiert und sich zunächst vornehmlich in Afrika ausgebreitet hatte. Nun gibt es jedoch erste Fälle auf anderen Kontinenten – in Schweden, Pakistan und den Philippinen.

Zwar ist das Virus relativ harmlos (204 gemeldete Todesfälle bei 98.000 globalen Infektionen), doch wie bei Corona sind insbesondere Menschen mit schwachem Gesundheitssystem und Kinder anfällig für schwere Verläufe.

Angesichts dessen mahnte WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bereits eine globale Gegenreaktion gegen das Virus an, während Länder wie China bereits zusätzliche Kontrollen verhängt haben.

Welche Aktien von steigenden Ausbrüchen der Affenpocken (Mpox) profitieren

Zwar ist nicht klar (und keinesfalls wünschenswert), dass Mpox zu einem Corona 2.0 wird, doch sollte dies der Fall sein, dürfte es wie in der Covid-Krise einige Gewinner geben. Besonders folgende Aktien stehen dabei im Fokus der Börse:

Bavarian Nordic

Emergent BioSolutions

Co-Diagnostics

Tonix Pharmaceuticals

Virax Biolabs

GeoVax

Applied DNA Sciences

Allerdings sollten Anleger, wenn sie ein Investment in diese Unternehmen erwägen, vor allem zwei Dinge bedenken: 1. Die Aktien sind bereits in den vergangenen Tagen und Wochen massiv gestiegen. 2. In der Vergangenheit gab es immer wieder Ausbrüche von Viren, Bakterien & Co. (z.B. EHEC, Schweinegrippe), die lange nicht die Tragweite von Covid-19 erreicht haben, was Mpox von der reinen statistischen Wahrscheinlichkeit her ebenfalls nicht wird.

