In der vergangenen Woche enttäuschte der Covestro-Konzern mit einem mageren Geschäftsausblick und einer Dividenden-Aussage (BÖRSE ONLINE berichtete). In der Folge korrigieren mehrere Analysten ihre Kursziele für den DAX-Wert. Am Montag sorgt eine Abstufung durch Exane BNP Paribas für neuerliche Kursverluste.



Analystin Nicola Tang ist für Covestro nicht mehr optimistisch. Die Chemie-Expertin von Exane BNP Paribas rechnet für den Kunststoff-Hersteller mit einem Jahr schwacher Barmittel-Zuflüsse und eher mauer Nachrichtenlage. Bezüglich des Free Cash Flow erwartet sie ein "Year of poor", ein "armes Jahr". Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Covestro-Aktie sei bis auf weiteres ausgereizt.



Tang stufte Covestro daher von "Outperform" auf "Neutral" ab. Sie bevorzugt in dem Segment die Aktien von Arkema, Brenntag und Wacker Chemie.



An der Börse sorgt das am Montag für neuerliche Kursverluste der Covestro-Aktie. Die Papiere des Kunststoff-Konzerns verbilligen sich bis zum Nachmittag um mehr als drei Prozent und rutschen am DAX-Ende zeitweise unter die 39-Euro-Marke.



Einschätzungen zur Covestro-Aktie

In der vergangenen Woche hatte sich auch die Baader Bank zurückhaltend zu Covestro geäußert. Obwoh er schon vor dem Risiko eines Dividendenausfalls für 2022 gewarnt habe, seien das schwache Schlussquartal und der "desaströse" Ausblick des Kunststoff-Konzerns eine negative Überraschung, schrieb Analyst Markus Mayer. Chetan Udeshi von JPMorgan hat seiine Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.



BÖRSE ONLINE hält die Covestro-Aktie derzeit lediglich auf einer Watchlist. Nachdem der seit Oktober intakte Aufwärtstrend verlassen wurde, ist die Aktie in eine ungewisse Kurszukunft eingeschwenkt. Langfristig orientierte Anleger können dabeibleiben. Mutige legen sich mit Kauflimits unter 37 Euro auf die Lauer.



Charttechnisch würde sich die Lage allerdings weiter eintrüben, wenn Covestro auch unter die 200-Tage-Linie abrutschen sollte. Eine Stopp-Order bei etwa 33 Euro würde Verluste begrenzen.

