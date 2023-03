Was sollten Anleger nach dem Kurssprung der Volkswagen-Aktie jetzt am besten machen? Volkswagen kaufen oder verkaufen? Wir verraten, worauf es jetzt ankommt.

Nachdem Volkswagen am vergangenen Freitag gute Zahlen, eine Erhöhung der Dividende und einen guten Ausblick präsentiert hatte, ging es für die Aktie um mehr als 10 Prozent nach oben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Doch nun stellt sich Anlegern die Frage, ob sie die Gewinne mitnehmen sollten oder gar nachkaufen sollten. Denn am Montag verliert die Volkswagen-Aktie rund 1,4 Prozent auf knapp über 140 Euro. Wir verraten, was jetzt bei Volkswagen wichtig wird:

Kursziele für die Volkswagen-Aktie

Nach den Zahlen und der Erhöhung der Dividende um je 1,20 Euro auf 8,70 Euro je Stammaktie beziehungsweise 8,76 Euro je Volkswagen Vorzugsaktie, gaben auch Analysten neue Kursziele ab.

Im Schnitt raten Analysten zu einem Kursziel von 189,93 Euro bei Bloomberg, was ein Kurspotenzial von 34,3 Prozent bedeutet. Neu kamen am Freitag Ratings von der Landesbank Baden-Württemberg hinzu, die das Kursziel auf 213 setzen. Bernstein und Jeffries zeigten sich hingegen nicht so optimistisch und setzen das Ziel nur auf 145 Euro und 115 Euro. Dahingegen sehen JP Morgan und RBC Capital richtig viel Potenzial und setzen das Kursziel auf 235 Euro und 237 Euro. Dies bedeutet für die Aktie von Volkswagen ein Potenzial von bis zu 67 Prozent.

Doch Anleger sollten sich nicht nur von den hohen Kurszielen beeinflussen lassen. Auch die fundamentale Bewertung der Volkswagen-Aktie und die Charttechnik von Volkswagen werden jetzt wichtig:

Einschätzung zu Volkswagen: Kaufen oder verkaufen?

Die Volkswagen-Aktie ist nach wie vor sehr günstig bewertet. Für 2023 ergibt sich ein KGV von 4,8 und eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent.

Zudem schaffte es das Papier von Volkswagen, Unterstützung auf der 50 Tage-Linie zu finden. Dank den guten Zahlen und dem Kurssprung am Freitag, konnte Volkswagen zudem zum ersten Mal seit Monaten die wichtige 200 Tage-Linie (blaue Linie im Chart oben) von unten nach oben durchbrechen. Dadurch wurde ein neues Kaufsignal ausgelöst. Nun könnte es aber sein, dass die Aktie eben jenen gleitenden Durchschnitt nochmal antesten wird. Momentan verläuft die 200 Tage-Linie bei etwa 136 Euro. Mit einem Rücksetzer auf dieses Niveau müssen Anleger rechnen. Hier würden sich aber erneut gute Nachkaufchancen bieten.

Zudem rät BÖRSE ONLINE weiterhin zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 189 Euro für die Vorzugsaktie. Dies bedeutet immer noch ein Kurspotenzial von 33,5 Prozent. Einen Stopp sollten Anleger unterhalb der 50 Tage-Linie bei jetzt etwa 127 Euro setzen und diesen Stopp regelmäßig anpassen. Dank der hohen Dividende und der niedrigen Bewertung können Anleger Gewinne erstmal laufen lassen.

Lesen Sie auch: Allianz: Goldman Sachs, JP Morgan und Deutsche Bank haben jetzt diese Kursziele für die Aktie

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.