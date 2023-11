Der weltbekannte Dividenden-Aristokrat kriegt heute heftig eins auf die Mütze. Um welche Aktie es sich handelt und was Anleger jetzt tun sollten.

Die Walmart-Aktie notiert heute vorbörslich mehr als 7 Prozent im Minus. Dabei dürfte sich der Dividenden-Aristokrat aus den USA in vielen Depots befinden. Denn Walmart steigerte die Dividenden in den vergangenen 50 Jahren immer und ist eine der sichersten Aktien der Welt. Doch warum kommt es jetzt zum Einsturz?

Darum crasht die Walmart-Aktie

Wie Bloomberg berichtet, sieht das Management von Walmart einen erstaunlich starken Rückgang der Verkäufe in den letzten beiden Oktoberwochen. Walmart-Finanzchef Rainey erklärt, dass man nun "besonders aufmerksam" die Entwicklung der Verkäufe beobachte. Zwar sei der November gut angelaufen, doch hohe Zinsen und hohe Schulden bei Studienkrediten in den USA belasten das Geschäft, so der Walmart-CFO.

In diesem Jahr hatte sich die Walmart-Aktie bislang stark gezeigt und war um 20 Prozent gestiegen. Diese schönen Gewinne sind nun durch den heutigen Crash erstmal geschmälert. Insgesamt zeigte sich Walmart zwar verhalten beim Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr, doch die Reaktion des Marktes scheint etwas übertrieben. Denn bei den Zahlen für das abgelaufene Quartal zeigte sich, dass Walmarts US-Verkäufe um 4,9 Prozent zulegten und man Konkurrenten sogar Marktanteile abnehmen konnte.

Was sollten Anleger jetzt also tun? Eine super Dividenden-Aktie jetzt günstig nachkaufen?

Dividenden-Aristokrat jetzt günstig kaufen?

Durch den heutigen Absturz fliegt die Walmart-Aktie durch die 50-Tage-Linie. Für Anleger kommt es jetzt darauf an, ob das Papier auf der 200-Tage-Linie Unterstützung findet. Wenn ja, dann bietet sich hier die Möglichkeit auf ein Schnäppchen bei einer guten Dividenden-Aktie.

Denn Walmart soll die Gewinne je Aktie laut den Schätzungen bei Bloomberg in den kommenden Jahren weiter steigern. Von 6,48 Dollar in diesem Geschäftsjahr soll es bis auf 7,84 Dollar im übernächsten hochgehen. Das KGV mag zwar mit 23,8 für 2024 nicht sehr günstig sein, vollkommen überteuert ist es aber auch nicht. Zudem erhöht Walmart die Dividenden jedes Jahr und zahlt aktuell eine Dividendenrendite von 1,37 Prozent.

BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Walmart-Aktie mit einem Kursziel von 190 Euro und einem Stoppkurs bei 120 Euro. Anleger achten jetzt darauf, was der Dividenden-Aristokrat bei der 200-Tage-Linie macht und halten nach einem Schnäppchen Ausschau. Sollte Walmart allerdings kräftig durch die 200-Tage-Linie rauschen, dann beobachten Anleger das Ganze am besten erstmal.

