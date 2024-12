Die Aktie des Pharmariesen Eli Lilly hat turbulente Wochen hinter sich. Die nächste Überraschung für Anleger lässt aber nicht lange auf sich warten und dürfte gleich doppelt Eindruck hinterlassen. Das müssen Anleger jetzt wissen.



Für die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly ging es in den letzten Wochen auf und ab. Vor allem der Vorschlag des kommenden US-Präsidenten Donald Trumps, den Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. zum neuen amerikanischen Gesundheitsminister zu ernennen, hatte in der Branche zu Unruhe geführt.

Eli Lilly fiel an der Börse zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende April und sucht seitdem wieder den Anschluss an die vergangene Rallye. Für ein Stimmungshoch sorgten jetzt jüngst zwei Ankündigungen des Konzerns selbst. Zudem sind die Analysten weiterhin optimistisch.



Eli Lilly erhöht Dividende um 15 Prozent und mehr

Zum einen hat Eli Lilly am Montagabend verkündet, die Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,50 US-Dollar zu erhöhen. Damit beteiligen die Amerikaner Anleger verstärkt an den Erfolgen, die die Aktie dank der Abnehm- bzw. Diabetes-Medikamente Mounjaro und Zepbound einfahren konnte.

Zudem plant der Konzern, in den nächsten drei Jahren eigene Aktien für 15 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Ein Programm zum Rückkauf in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar war zuvor vorzeitig abgeschlossen worden. Das dürfte das Vertrauen von Anlegern in die Aktie weiter stärken.



Eli Lilly-Aktie trotz Verlust oben auf

In den letzten Jahren ist die Aktie von Eli Lilly für Anleger zu einer echten Erfolgsstory geworden. Der Wert des Papiers hat sich in den letzten vier Jahren verfünffacht. Von dem Rekordhoch von um die 973 US-Dollar ist Eli Lilly zwar gerade rund 17 Prozent entfernt, das derzeit wertvollste Pharmaunternehmen der Welt dürfte aber gerade aufgrund dieses Abschlags jetzt möglicherweise wieder mehr gehandelt werden.

Das durchschnittliche Kursziel an der Wall Street von 1052 US-Dollar verspricht ein Upside von über 30 Prozent. Eine aktuelle Analyse von Morgan Stanley geht mittelfristig sogar von einem Wert um die 1146 US-Dollar aus. Kein Wunder, der Markt für Mittel zur Gewichtsreduktion befindet sich laut Experten immer noch im Wachstum und dürfte einen ersten Höhepunkt zum Ende des Jahrzehntes erreichen.

Lesen Sie auch: Scalable Capital mit Mega-Änderung – Das kommt jetzt alles auf Kunden zu



Oder: Ungerechtigkeit für ETF-Anleger: Diese MSCI World ETFs sollten Sie meiden!