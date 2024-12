Längst nicht jeder ETF auf den MSCI World ist gut. Es gibt sogar einige, die Anleger klar benachteiligen und deutlich schlechtere Renditen bringen. Woran das liegt und welche ETFs Anleger meiden sollten.

Nicht jeder MSCI World ETF bringt dasselbe. Was sich seltsam anhört, da doch jeder ETF auf den Index eigentlich das gleiche Ergebnis liefern sollte, kann für Anleger sehr ärgerlich und ungerecht werden. Denn manche ETFs kosten Anleger aufgrund einiger Faktoren mehr als 1 Prozentpunkt Rendite pro Jahr! Woran das liegt und welche ETFs Sie vermeiden sollten:

Diese MSCI World ETFs behandeln Anleger ungerecht

Justetf.com MSCI World ETFs von Justetf.com

In den beiden Bildern oben von justetf.com sehen Anleger, dass die verschiedenen MSCI World ETFs ganz unterschiedliche Renditen ergeben. Alleine in diesem Jahr brachte der Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D ganze 32,54 Prozent Rendite, während der Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) auf der anderen Seite lediglich 30,81 Prozent brachte. Ein Unterschied von fast 2 Prozentpunkten innerhalb einen Jahres!

Und wenn Sie jetzt sagen: Naja, das kann ja mal passieren, dann schauen Sie sich die Wertentwicklung der letzten 3 Jahre an: Hier hatte der Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D eine Rendite von 39,29 Prozent und der Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) eine Rendite von 35,66 Prozent. Also mehr als 3 Prozentpunkte schlechter. Für Anleger, die darauf nicht achten und diese Renditen nicht vergleichen, ist das eine große Ungerechtigkeit. Im laufe des Lebens könnte man so 40 oder gar 50 Prozentpunkte weniger Rendite einfahren!

Doch woher kommen diese Unterschiede und worauf sollte man als ETF-Anleger beim MSCI World ETF achten?

MSCI World: Daher kommen die Unterschiede und darauf sollten Anleger beim ETF achten

Eigentlich müsste man doch davon ausgehen, dass alle MSCI World ETFs ungefähr die gleiche Rendite bringen, wenn sie doch alle auf den MSCI World Index setzen. Doch weit gefehlt. Zu Unterschieden in der Performance kann es aus folgenden Gründen kommen:

- Replikation: Ein ETF kann physisch (alle Aktien werden vom ETF-Anbieter auch gekauft) oder swap-basiert arbeiten. Beim Swap versucht der Anbieter über verschiedene Finanzprodukte, den Index möglichst effizient abzubilden.

- Kosten: ETFs haben unterschiedliche Kosten, die die Rendite pro Jahr schmälern

- Zusammensetzung: Physisch arbeitende ETFs kaufen fast alle der Aktien, aber eventuell nicht wirklich alle, wenn die Gewichtung sehr gering ist. Performen von diesen Aktien welche besser oder schlechter, kann es zu Unterschieden im Laufe der Zeit kommen.

- Gewinnverwendung: Manche ETFs schütten die Dividenden aus, andere reinvestieren. Je nachdem, in welchen Abständen und wie genau das funktioniert, ergeben sich Unterschiede.

Anleger sehen also: Nicht jeder ETF ist gleich. Deswegen sollte man bei allen ETFs regelmäßig vergleich (etwa bei justetf.com) wie der eigene ETF im Vergleich zu den Konkurrenten beim gleiche Index performen. Gerade beim MSCI World, den wohl viele im Depot haben und der oft die größte Position darstellen dürfte, ist ein Vergleich umso wichtiger. Überprüft man die Performance nicht regelmäßig (mindestens 1 Mal im Jahr), dann können ETF-Anleger auch beim ansonsten guten MSCI World deutlich benachteiligt werden. Und diese Ungerechtigkeit kostet am Ende viel Geld.

