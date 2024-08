Die reichste Frau der Welt konnte zuletzt ihr Vermögen dank einer bekannten Aktie auf über 100 Milliarden US-Dollar steigern. Aber ist das Papier dieses Weltmarktführer auch für andere Anleger ein Investment mit Zukunft?

Sie ist derzeit die reichste Frau des Planeten: Françoise Bettencourt. Die L’Oréal-Erbin und ihre Familie besaßen laut der Datenplattform "Statista" im April 2024 ein Vermögen von etwa 99,5 Milliarden US-Dollar. Damit landete Bettencourt mit viel Abstand auf dem ersten Platz der reichsten Milliardärinnen. Auf dem zweiten Platz folgt momentan die Unternehmerin und Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton, Alice Walton, mit 72 Milliarden US-Dollar.

Bettencourt war aber vor einem halben Jahr noch reicher. Als Ende 2023 die Aktien von L’Oréal auf ein (vorerst) neues Rekordhoch kletterten, wuchs das Vermögen der Erbin auf über 100 Milliarden US-Dollar. Damit ist sie die erste Frau, die diese Grenze überschreiten konnte, wie die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ berichtete. Die Aktien des französischen Kosmetikunternehmens haben Françoise Bettencourt also schon einiges an Geld eingebracht. Aber wie attraktiv ist die Aktie für „normale“ Anleger?

Aktie von L’Oréal präsentiert sich wechselhaft

Für die Aktie von L’Oréal ist das Jahr 2024 eines mit vielen Wendepunkten. Seit dem Hoch im Dezember des letzten Jahres konnte die Aktie immer wieder Bestmarken erreichen, bevor Gewinne wieder abgegeben wurden. Auf ein Jahr betrachtet verzeichnet die Aktie momentan ein Minus von fast sieben Prozent und auch Analysten sind mit ihren Einschätzungen eher konservativ unterwegs, nachdem das Unternehmen zuletzt vor einem schwächeren Wachstum in der Beauty-Branche gewarnt hatte.

So bewertete unter anderem die Schweizer Großbank UBS die Aktie mit „Neutral“ und beließ ihr Kursziel auf 459 Euro. Das zweite Quartal und das erste Halbjahr hätten die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Analyst Guillaume Delmas am Dienstagabend nach den Zahlen. Mehr aber auch nicht.

L’Oréal-Aktie für langfristige Anleger interessant

Dennoch könnte die Aktie von L’Oréal für den ein oder anderen Anleger interessant sein, da auch einige Unternehmenszahlen beeindrucken. So verzeichnete der Konzern in den letzten Jahren stets ein Umsatzwachstum zwischen fünf bis zehn Prozent. Auch bei den Margen zeigt sich ein schöner Aufwärtstrend und ein kontinuierliches Wachstum beim Gewinn.

Und trotz mittelfristiger Kursrücksetzer, stieg die Aktie in den letzten fünf Jahren jährlich um etwas mehr als zehn Prozent. Dazu kommt eine Dividende, die seit 42 Jahren nicht gesenkt wurde (Dividendenrendite 1,65 Prozent, Stand 31. Juli 2024). Aus diesem Grund finden Sie den Weltmarktführer auch im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE, der einen Aktienkorb von Unternehmen abbildet, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden.

Momentan ist die Aktie von L'Oréal mit 400 Euro noch etwas teuer bewertet, bei Rücksetzern könnten sich Anleger aber eine Position ins Portfolio legen.

