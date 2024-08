Die Magnificent Seven haben in den vergangenen Monaten die Märkte getragen. Doch nachdem zuletzt bei den Papieren eine Korrektur eingesetzt hat, tritt ein Warnsignal nach dem Nächsten auf, das darauf hindeutet, dass die Dominanz der BigTech-Werte zu einem Ende kommt. Das steht jetzt konkret im Fokus.

Die Magnificent Seven haben seit Anfang des Jahres den Markt getragen und eine deutliche Outperformance geliefert. Doch seit der Korrektur der vergangenen drei Wochen bei den BigTech-Werten hat sich das Blatt hier deutlich gewendet.

So gibt es aktuell eine Vielzahl von Warnsignalen, die darauf hindeuten, dass ein Ende der Dominanz der Magnificent Seven bevorsteht. Am Mittwoch nach den Zahlen von Microsoft zeigte sich ein weiteres:

Warnsignal spricht für das Ende der magnificent Seven

Denn aktuell befindet sich durch die Korrektur bei den Magnificent Seven Werten nur noch ein einziger Titel unter den Top-Performerns des S&P500 seit Jahresanfang.

Nr. 20: RTX +37,5 Prozent.

Nr. 19: 3M +37,6 Prozent.

Nr. 18: Garmin +37,9 Prozent.

Nr. 17: Fair Issac +38,1 Prozent.

Nr. 16: Leidos +38,6 Prozent.

Nr. 15: Hartford Financial Services +38,8 Prozent.

Nr. 14: Brown & Brown +39,4 Prozent.

Nr. 13: Netapp +40,2 Prozent.

Nr. 12: Universal Health Services +41,7 Prozent.

Nr. 11: NRG Energy +42,1 Prozent.

Nr. 10: Constellation Energy +42,4 Prozent.

Nr. 9: Iron Mountain +43,5 Prozent.

Nr. 8: KKR +43,7 Prozent.

Nr. 7: Targa Resources +53,6 Prozent.

Nr. 6: Mohawk Industries +55,1 Prozent.

Nr. 5: GE Aerospace +66,2 Prozent.

Nr. 4: Howmet Aerospace +72,7 Prozent.

Nr. 3: Vistra +81,4 Prozent.

Nr. 2: Nvidia +112,3 Prozent.

Nr. 1: Super Micro Computer +134,9 Prozent.

Damit zeigt sich eindeutig, dass die Dominanz der Magnificent Seven langsam schwindet und dass der Performancevorsprung zusammenschmilzt, so die Meinung einiger Marktbeobachter. Letzteres wird noch unterstützt durch die aktuelle Berichtssaison, in der alle drei Unternehmen der BigTech, die bisher ihre Zahlen vorgelegten, eine Enttäuschung geliefert haben.

