Früher war er Bill Gates Angestellter, doch nun ist er sogar reicher als der Microsoft-Gründer. Die Rede ist von Steve Ballmer. Der US-Milliardär überholte Bill Gates in der vorigen Woche laut dem „Bloomberg Billionaires Index“ und ist damit nun der sechstreichste Mensch der Welt. Geschafft hat Milliardär Ballmer das vor allem durch eine Aktie und ihrer sagenhaften Dividende.

Diese Aktie samt Dividende machte Ballmer reich

Laut Bloomberg hat Milliardär Steve Ballmer 90 Prozent seines insgesamt 157 Milliarden Dollar schweren Nettovermögens in Microsoft-Aktien angelegt. Davon ausgehend müsste Ballmer fast 338 Millionen Microsoft-Aktien besitzen. Anlegern muss man nicht erzählen, dass die Microsoft-Aktie alleine in den vergangenen 10 Jahren um 1.165 Prozent zulegte. Auch die Dividende des Unternehmens wuchs kräftig. Auch wenn Microsoft keine klassische Dividenden-Aktie ist, so kassiert Ballmer doch aktuell pro Jahr rund 1,013 Milliarden Dollar pro Jahr nur an Dividenden. Dabei wuchs die Ausschüttung der Microsoft-Aktie, die aktuell bei rund 0,63 Prozent liegt in den vergangenen 10 Jahren von 0,28 Dollar je Quartal auf 0,75 Dollar. Das macht ein Plus von 168 Prozent.

Damit ist Microsoft eine Dividenden-Wachstums-Aktie, die Anleger auch auf dem Schirm haben sollten. Doch wie konnte Ballmer Bill Gates überholen, wenn dieser doch Microsoft sogar gründete?

Auf diese Aktien setzt Milliardär Bill Gates jetzt

Bill Gates hat natürlich auch enorme Anteile an Microsoft. Doch weil er im Laufe der Jahre bereits Milliarden gespendet hat, sank die Beteiligung. Für die Bill and Melinda Gates Foundation haben Bill Gates und seine Ex-Frau Melinda Gates bereits rund 60 Milliarden Dollar an privatem Vermögen gespendet. So sank Bill Gates Nettovermögen. Arm ist er deswegen trotzdem nicht.

Ein Teil seines Vermögens wird derweil von der Cascade Management Company verwaltet. Derzeit befinden sich darin laut 13F-Report Aktien im Wert von fast 46 Milliarden US-Dollar und er enthält rund 24 Positionen.

Das Besondere: Die Top 5 Positionen nehmen davon fast 90 Prozent ein. Dabei handelt es sich um die Aktien Microsoft, Waste Management, Berkshire Hathaway (B), Canadian National Railway sowie Caterpillar. Bill Gates investiert also vor allem in diese 5 Aktien. Weil die Microsoft-Aktie aber so sagenhaft gut gelaufen war und Steve Ballmer mutmaßlich nicht so viele Milliarden gespendet hat, konnte der ehemalige CEO von Microsoft Bill Gates in der Reichenliste überholen.

