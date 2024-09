Der arg gebeutelten Aktie des Biotech-Konzerns Evotec wird am Donnerstag durch den Pharmariesen Novo Nordisk neues Leben eingehaucht. Was steckt dahinter und ist die SDAX-Aktie für Anleger jetzt wieder interessant?

Das ist eine Partnerschaft, die noch Wellen schlagen könnte. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Pharmagigant Novo Nordisk gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Evotec an der Entwicklung von Technologien im Bereich der Zelltherapie zusammenarbeiten wird.

Für die Evotec-Aktie ist allein die Ankündigung der Kooperation nach schwierigen Börsenmonaten und einem Abstieg vom MDAX in den SDAX zu Beginn der Woche ein Kurstreiber. Am Morgen stieg der Titel zeitweise um zehn Prozent und pendelte sich zwischenzeitlich bei knapp neun Prozent und 6,42 Euro ein. Aber was steckt hinter der Partnerschaft?

Das umfasst die Partnerschaft von Novo Nordisk und Evotec

Konkret möchten Novo Nordisk und Evotec bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien zusammenarbeiten, um „off-the-shelf“ Zelltherapieprodukte der nächsten Generation für die klinische Entwicklung und eine mögliche Kommerzialisierung zu ermöglichen, wie Evotec selbst mitteilte. Beide Unternehmen besitzen viel Expertise bei der Entwicklung stammzellbasierter Therapien.

Novo Nordisk wird im Zuge der gemeinsamen Pläne die Technologieentwicklungsaktivitäten an Evotecs F&E-Standort in Göttingen und an der zertifizierten Produktionsstätte für Zelltherapien in Modena in Italien finanziell unterstützen. Zudem erhält Novo Nordisk die Option, exklusive Rechte zur Nutzung der Ergebnisse der Partnerschaft für ein vordefiniertes therapeutisches Anwendungsgebiet zu erwerben, hieß es in einer Mitteilung weiter. Evotec profitiert den Angaben zufolge von nicht offengelegten Vorauszahlungen und weiteren Geldmitteln für die Forschungsabteilung sowie möglichen Meilenstein- und Lizenzzahlungen.

Neuer Schwung für Evotec-Aktie?

Die Finanzspritze des dänischen Pharmakonzerns kommt für Evotec zur richtigen Zeit, befindet sich die Aktie doch nach einem Absturz Anfang August wieder in einer Erholungsphase. Die Partnerschaft mit so einem erfolgreichen und großen Unternehmen wie Novo Nordisk dürfte Anlegern neues Vertrauen in die SDAX-Aktie geben.

Es ist aber nur ein erster Schritt zu einer längerfristigen Erholung. Anleger sollten vor einem Einstieg auf weitere positive Signale warten, die einen klare Richtung für die Aktie vorgeben.

