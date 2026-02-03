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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Evotec

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WKN 566480
ISIN DE0005664809
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 736,12 599,66 788,37 796,97 781,43
    Nettogewinn (Mio) -51,70 -210,40 -103,52 -196,08 -83,91
    Gewinn/Aktie -0,35 -0,86 -0,58 -1,11 -0,47
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 0,83 1,19 1,23 1,81 4,83

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Evotec SE ist ein Life-Science-Unternehmen, dessen Expertise niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten umfasst, die durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle unterstützt wird. Das Berichtssegment "Shared-R&D" betrifft In erster Linie Dienstleistungen und Lösungen für die Wirkstoffforschung und -entwicklung. Umsätze werden unter anderem mit Gebühren für Service- und Kooperationsvereinbarungen mit Partnern aus der Pharmabranche erzielt. Im Segment "Just - Evotec Biologies" werden Dienstleistungen in den Bereichen der molekularen Optimierung von Antikörpern, integrierte First-in-Human-Biologika, Produkt- und Prozessdesign, kontinuierliche Bioprozess Plattformen und kommerzielle Bioproduktion angeboten. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen arbeitet Evotec mit allen Top-20-Pharmaunternehmen und über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen zusammen.

    Offizielle Webseite: https://www.evotec.com

    Aktionärsverteilung