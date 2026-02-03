Evotec
Aktuelle Nachrichten zu Evotec
dpa-AFX News zu Evotec
EQS-News: Evotec und Odyssey Therapeutics starten KI-gestützte F&E-Kooperation in Autoimmun- und Entzündungserkrankungen (deutsch)
EQS-News: Evotec gibt vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2026 bekannt und aktualisiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2026 bekannt und aktualisiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|736,12
|599,66
|788,37
|796,97
|781,43
|Nettogewinn (Mio)
|-51,70
|-210,40
|-103,52
|-196,08
|-83,91
|Gewinn/Aktie
|-0,35
|-0,86
|-0,58
|-1,11
|-0,47
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,83
|1,19
|1,23
|1,81
|4,83
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Evotec SE ist ein Life-Science-Unternehmen, dessen Expertise niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten umfasst, die durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle unterstützt wird. Das Berichtssegment "Shared-R&D" betrifft In erster Linie Dienstleistungen und Lösungen für die Wirkstoffforschung und -entwicklung. Umsätze werden unter anderem mit Gebühren für Service- und Kooperationsvereinbarungen mit Partnern aus der Pharmabranche erzielt. Im Segment "Just - Evotec Biologies" werden Dienstleistungen in den Bereichen der molekularen Optimierung von Antikörpern, integrierte First-in-Human-Biologika, Produkt- und Prozessdesign, kontinuierliche Bioprozess Plattformen und kommerzielle Bioproduktion angeboten. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen arbeitet Evotec mit allen Top-20-Pharmaunternehmen und über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen zusammen.
Offizielle Webseite: https://www.evotec.com