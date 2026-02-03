Unternehmensprofil

Die Evotec SE ist ein Life-Science-Unternehmen, dessen Expertise niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten umfasst, die durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle unterstützt wird. Das Berichtssegment "Shared-R&D" betrifft In erster Linie Dienstleistungen und Lösungen für die Wirkstoffforschung und -entwicklung. Umsätze werden unter anderem mit Gebühren für Service- und Kooperationsvereinbarungen mit Partnern aus der Pharmabranche erzielt. Im Segment "Just - Evotec Biologies" werden Dienstleistungen in den Bereichen der molekularen Optimierung von Antikörpern, integrierte First-in-Human-Biologika, Produkt- und Prozessdesign, kontinuierliche Bioprozess Plattformen und kommerzielle Bioproduktion angeboten. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen arbeitet Evotec mit allen Top-20-Pharmaunternehmen und über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen zusammen.

Offizielle Webseite: https://www.evotec.com