Unternehmensprofil

Die Evotec SE erforscht und entwickelt in Zusammenarbeit mit und im Dienste von Unternehmen aus der Pharma- und Biotechnologiebranche Wirkstoffe, die die Basis für neuartige Medikamente bilden. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über eine umfangreiche Expertise in der Wirkstoffforschung und eine industrialisierte Technologieplattform, um die Entwicklung innovativer niedermolekularer Substanzen entlang des gesamten Forschungsprozesses vorantreiben zu können. Evotec konzentriert sich auf die therapeutischen Kernbereiche Neurologe, Schmerzen, Diabetes und -folgeerkrankungen, Onkologie sowie Entzündungs- und Infektionskrankheiten. Dabei nutzt das Unternehmen Forschungsallianzen, etwa mit der Harvard Universität und dem Howard Hughes Medical Institute, sowie Entwicklungspartnerschaften etwa mit Boehringer Ingelheim und Astra Zeneca. Sein Geschäft gliedert das Unternehmen in die beiden Segmente "EVT Execute" und "EVT Innovate".

Offizielle Webseite: www.evotec.com