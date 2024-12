Diese Familie hat mehr Vermögen angesammelt als Home Depot, Procter & Gamble oder Netflix – und das alles dank einer weltbekannten Aktie. Können sich Anleger für ihr Portfolio etwas abschauen?



Mit 432 Milliarden US-Dollar und einer Steigerung des Vermögens um 66 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr sind die Waltons wieder die reichste Familie der Welt. Zumindest legt das die jährlich erscheinende „Bloomberg“-Liste der weltweit reichsten Familien nahe.

Nicht jedem dürfte der Name direkt etwas sagen, doch ein kleiner Hinweis in den Anfangsbuchstaben dürfte Anleger schnell auf die richtige Spur bringen. Bei der Familie Walton handelt es sich um die Erben des Walmart-Gründers Sam Walton, die mittlerweile reicher sind als manch ein amerikanisches Großunternehmen.



Neuer Spitzenreiter dank Walmart-Rallye an der Börse

Noch im letzten Jahr gehörte der erste Platz der Herrscherfamilie Al Nahyans aus Abu-Dhabi, die damals auf ein geschätztes Vermögen von 305 Milliarden US-Dollar kamen. Damals waren die Waltons mit 260 Milliarden US-Dollar noch nicht ganz so reich wie heute. Der steile Zuwachs des Vermögens ist dabei vor allem auf die hervorragende Performance der Familien-Aktie Walmart zurückzuführen.

Das Papier konnte in diesem Jahr um mehr als 80 Prozent zulegen und stellte damit den ebenfalls mit einem Plus von 28 Prozent gut laufenden Index S&P 500 in den Schatten. Heute wird das Unternehmen mit über 750 Milliarden US-Dollar bewertet. Die verbliebenen drei von vier Kindern des Gründers besitzen über einen Familientrust jeweils bis zu elf Prozent von Walmart.



Sollten Anleger bei der Walmart-Aktie zuschlagen?

Aber ist die Walmart-Aktie nach dieser beeindruckenden Rallye auch in Zukunft für Anleger ein interessantes Investment? Ivan Feinseth von Tigress Financial Partners würde wahrscheinlich ohne zu zögern ja sagen. Der Bulle hat kürzlich sein Kursziel für die Aktie um über 30 Prozent auf 115 US-Dollar hochgeschraubt. Das entspricht einem möglichen Upside von 22 Prozent. Das wäre dann nicht nur für die momentan reichste Familie der Welt eine gute Nachricht.

Die Aktie von Walmart finden Sie übrigens auch im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE, für den die Redaktion Aktien ausgewählt hat, deren Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen auch noch in 100 Jahren erfolgreich sein könnten.

