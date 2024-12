Der Gesundheitssektor und Biotech-Aktien könnten Anlegern im kommenden Jahr viele Chancen bieten. Aber welche Trends versprechen jetzt die besten Aussichten und welche Titel die meiste Rendite?



Im kommenden Jahr 2025 könnte der Gesundheitsmarkt Anlegern so gute Chancen wie lange nicht bieten. Die sinkenden Zinsen kommen vor allem Biotech-Unternehmen zugute und in für Volkswirtschaften herausfordernden Zeiten wie heute ist es keine schlechte Idee, auf weniger zyklische Sektoren zu schauen, wie die Experten der Fondsgesellschaft Apo Asset Management in einer Mitteilung berichten.

Die Biotech- und Pharma-Branche ist zwar keinesfalls frei von Risken und sollten in einem ausbalancierten Portfolio keine Überhand nehmen, die Wachstumschancen sind dank neuen Technologien und Therapieansätzen aber so gut wie lange nicht.



GLP-1-Trend und KI treiben Gesundheitssektor an

Nach wie vor ungebrochen ist die Nachfrage nach Wirkstoffen zur Gewichtsreduktion Laut Experten wie Goldman Sachs soll das Marktvolumen für die Medikamente bis zum Jahr 2030 auf sagenhafte 120 Milliarden US-Dollar ansteigen. Zwar wurden die Medikamente ursprünglich für Diabetes-Patienten entwickelt, mittlerweile erweitern sich aber die Einsatzgebiete der Mittel unter anderem auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaf-Apnoe. 2025 sind in diesen Bereichen weitere Studienergebnisse zu erwarten – und zwar nicht nur von etablierten Playern wie Novo Nordisk und Eli Lilly, sondern ebenso von kleineren Highflyern wie Viking Therapeutics, die einen nicht unbedeutenden Teil des Umsatzkuchens abbekommen könnten.



Vorangetrieben wird der Aufschwung der Biotech-Werte auch von Künstlicher Intelligenz (KI), die in vielen Bereichen zu Fortschritten führt. Beispielsweise könnte die Forschung durch Simulationen in Zukunft beschleunigt werden und so der Weg zur Zulassung eines Medikamentes schneller erfolgen. Player wie BioNTech arbeiten schon länger mit den neuen Technologien.



Die Behandlung von Krebs ist im Fokus von BioNTech und Co.

Apropos BioNTech: Der Kampf gegen Krebs dürfte im kommenden Jahr weiter an Fahrt aufnehmen. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die gezielt in Krebszellen geschleust werden und gesunde Zellen verschonen, könnten demnächst den großen Durchbruch feiern. Unternehmen wie BioNTech oder Moderna wollen beide schon in den kommenden Jahren entsprechende Wirkstoffe gegen verschiedene Krebsarten auf den Markt bringen. Bei Erfolg könnten die Aktien ähnlich explodieren wie zu Zeiten von Corona.



Für Gesundheitsinvestments wird es also ein spannendes Jahr. Dafür sprechen laut der Fondsgesellschaft Apo Asset die demografische Entwicklung und die technologische Entwicklung. Anleger müssen diese Trends aber frühzeitig erkennen und nicht immer nur auf die großen Player setzen. Speziell Small- und Mid-Cap-Unternehmen könnte die derzeitige Entwicklung beflügeln.



