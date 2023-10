Die legendäre Investorin Cathie Wood stockt gerade auffällig stark ihre Position bei einem spannenden Medikamentenentwickler auf. Das hat einen bestimmten Grund

Seit Jahresanfang hat der ARK Innovation ETF (WKN A14Y8H) von Cathie Wood etwas mehr als 26 Prozent zugelegt, wesentlich besser als der S&P 500 Index mit einem Gewinn von nur knapp 14 Prozent. Auffällig: Laut The Motley Fool hat die Investorin die Position eines Medikamentenentwicklers im ETF aufgestockt.



Bei dem Konzern handelt es sich um den Schweizer Medikamentenentwickler CRISPR Therapeutics. Die Eidgenossen haben mehrere Medikamente in der Entwicklung, unter anderem ein Medikament für die Behandlung einer seltenen Blutkrankheit, welches gemeinsam mit Vertex entwickelt wird.



Sehr pikant

In den letzten Wochen hat die Investorin die Position in CRISPR aufgestockt, wohlwissend, dass Ende Dezember eine wichtige Entscheidung der Food and Drug Administration (FDA) ansteht, welches der Medikamente die größte Aussicht auf Erfolg haben könnte. Im ARK Innovation ETF beträgt der Anteil der CRSIPR-Aktien etwa 3,17 Prozent bei einem Einstandskurs von etwa 62 US-Dollar. Damit sitzt Cathie Wood auf Kursverlusten von knapp 30 Prozent.



investing.com

Fazit Obwohl die Schweizer mit Vertex einen starken Partner bei der Medikamentenentwicklung an der Hand haben, ist eine Anlage in die CRISPR Aktie mit einem hohen Risiko verbunden. Das Blutkrankheit-Medikament Exa-Cel hat durchaus Blockbuster-Potenzial hat, trotzdem ist eine Investition in die Aktie ist eine sehr riskante Wette.