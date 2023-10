Diese Aktie ist mit Abstand die größte Position im Portfolio von Bill Gates. Und das aus gutem Grund. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch immer?

Bill Gates zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Lange Zeit hatte er sogar den Titel als reichster Mensch der Welt inne. Der 67-jährige ist der Gründer vom Tech-Giganten Microsoft und obwohl Gates selbst zwar nicht mehr CEO des Konzerns ist, so steht er doch noch voll und ganz hinter seinem Lebenswerk.

Laut Forbes verfügt Gates derzeit über ein Vermögen von etwa 108 Milliarden Dollar und gilt damit als siebtreichster Mensch der Welt. Wenn also jemand weiß, wie man mit Geld umgeht und daraus immer mehr macht, dann ist es Bill Gates. Was viele nicht wissen: Es ist möglich zu verfolgen, auf welche Aktien-Investments der 67-jährige setzt. Dabei zeigt sich: Mit seiner größten Aktienwette könnte der Milliardär nur noch reicher werden. Sollten sie auch auf diese Aktie setzen?

Bill Gates größte Aktien-Wette

Die Investitionen von Gates sind öffentlich einsehbar, da institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen Dollar quartalsweise der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ihre Aktienoffenlegung in Form 13F vorlegen müssen. Obwohl Bill und Melinda Gates mittlerweile getrennte Wege gehen, führen sie die gemeinsame Stiftung "Bill & Melinda Gates Foundation" weiterhin fort. Das Vermögen der Stiftung wird vom "Bill & Melinda Gates Foundation Trust" verwaltet und von externen Investmentmanagern betreut. Aktuell lässt sich der Stand zum 30. Juni des Portfolios öffentlich einsehen. Klar ist: Da Bill Gates diese Stiftung äußerst wichtig ist und er mit den Geldern großes bewirken will, muss er überzeugt hinter den dort getätigten Investments stehen. Und sie größte Position im Portfolio ist derzeit: Microsoft. Fast 32 Prozent nimmt die Microsoft-Aktie im gesamten Portfolio ein, in dem rund 24 Aktien vorhanden sind. Gates hält dort 39.264.670 Aktien im Wert von etwa 13.371.190.722 Dollar. Und sein Geld könnte darin vermutlich nicht besser angelegt sein.

Denn bei Microsoft handelt es sich um einen stabilen Tech-Giganten, der Wachstum PLUS Sicherheit bietet. Das Geschäft ist nicht nur breit diversifiziert auf unterschiedliche spannende und profitable Bereiche. Microsoft ist darin auch stets einer der führenden Spieler.

Microsoft – das beste Unternehmen der Welt?

2014 wurde Satya Nadella CEO und lenkte den Fokus auf das Cloud-Geschäft. Das macht mittlerweile den größten Teil des Umsatzes aus, gilt als das am schnellsten wachsende Segment. Mit Azure betreibt Microsoft nach Amazon die führende Cloud-Plattform und ist in einer Branche unterwegs, die laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr noch 14,1 Prozent wachsen soll. Geld verdient Microsoft mit seinen Office-Produkten wie Word, PowerPoint, Excel oder Teams. Seit 2016 gehört die Job-Social-Plattform Linkedin zum Konzern, der mit der Xbox auch im Gaming-Bereich vertreten ist und nebenbei noch am Metaverse forscht. Nicht zu vergessen: das Betriebssystem Windows. Mit Bing hält Microsoft laut StatCounter zudem knapp drei Prozent am weltweiten Suchmaschinenmarkt und bietet mit den Surfaces Computer an.

Besonders spannend sind jedoch Microsoft Bemühungen um das Thema KI. Die Partnerschaft mit OpenAI, den Schöpfern von ChatGPT, gilt hier als besonders vielversprechend. "Im Laufe meines Lebens habe ich zwei Demonstrationen von Technologie erlebt, die ich als revolutionär empfand", schrieb Bill Gates im März in einem Blog-Beitrag. Das erste Mal sei 1980 gewesen, als er die erste grafische Benutzeroberfläche sah -der Vorläufer aller folgenden Betriebssysteme. "Die zweite große Überraschung kam erst letztes Jahr." Denn da sorgte OpenAI mit dem smarten Chatbot ChatGPT für einen Knall: Der offenbarte, wie weit wir beim Thema KI bereits sind. Microsoft investierte bereits 2019 und 2021 hohe Summen in das KI-Start-up OpenAI. Dieses Jahr kündigte der Konzern eine "mehrjährige, milliardenschwere" Investition an. Der Plan: die KI-Fähigkeiten von OpenAI in seine Produkte und Dienstleistungen einbauen. So stellte Microsoft nun die Integration in die Office-365-Anwendungen unter dem Namen "Copilot" vor. "Dies wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, grundlegend verändern und eine neue Welle des Produktivitätswachstums freisetzen", schwärmte CEO Nadella bei der Ankündigung.

Laut der Datenbank von TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel von Microsoft derzeit bei 397 Dollar. Das entspricht immerhin noch einer Kurschance von 27 Prozent – und das, obwohl die Aktie 2023 bereits über 30 Prozent gestiegen ist.

