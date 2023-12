Folker Hellmeyer erklärt, dass deutsche Aktien und der DAX stark geshortet werden. Was die aktuellen Gründe dafür sind und welche gute Nachricht das dennoch bereithält.

Viele Trader auf dieser Welt gehen gerne gegen Deutschland, deutsche Aktien und den DAX short. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, erklärt im exklusiven Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE: "Ein Kollege sagte letztens zu mir: "Herr Hellmeyer, über Spanien lacht die Sonne, über Deutschland lacht die Welt. Und diese deutsche Tristesse wirkt sich dann auch in der psychischen Wahrnehmung bezüglich der Aktienmärkte aus. Das heißt: Die USA und die Angelsachsen lachen viel mehr über Deutschland als uns das bewusst ist."

Dies führe dann dazu, so Hellmeyer, dass Deutschland der beste Trade sei, um short zu gehen. Denn: "Es gibt keine Gegenwehr aus der eigenen Struktur der Anlegerschaft heraus und damit kann man mit uns auf der Unterseite am besten spielen. Denn Deutschland hat einfach keine Aktienkultur."

Allerdings bringe das sogar gewisse Vorteile mit, wie Folker Hellmeyer jetzt enthüllt:

Deutsche Aktien und der DAX sind sehr günstig bewertet

Denn wie der Chefvolkswirt der Netfonds AG erläutert, führen diese Short-Attacken auf den DAX und auf deutsche Aktien dazu, dass diese günstig bewertet seien. Hellmeyer: "Und weil ich davon ausgehe, dass es Europa im kommenden Jahr wirtschaftlich und somit auch an der Börse gut geht, dann kann es sein, dass Deutschland und der DAX plötzlich die US-Märkte outperformed. Und dann werden die Short-Positionen zurückgenommen. Das kann alles passieren. Aber um dieses Szenario nachhaltig zu gestalten, brauchen wir in Deutschland und in Europa endlich eine interessenorientierte Politik nach innen und nach außen, damit man uns im internationalen Konzert wieder ernst nimmt."

Zudem ist Hellmeyer davon überzeugt, dass viele deutsche Aktien, vor allem auch Traditionswerte, Anlegern gute Renditen bringen. "Sie bringen auf jeden Fall gute Dividendenrenditen. Das ist richtig heftig. Also da liegen wir absolut attraktiv im Spiel."

Für Anleger kann es sich also trotz der Short-Positionen lohnen, auf deutsche Aktien und vor allem auf deutsche Dividenden zu setzen.

