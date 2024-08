Der Kurs vom Gold steht aktuell an einem Scheideweg und viele Investoren machen sich Sorgen, dass das Edelmetall trotz seiner aussichtsreichen Position keine Rallye lostreten kann. Fällt darüber heute die Entscheidung? Und was ist wahrscheinlicher? Eine Rallye des Preises oder ein Abverkauf?

Gold ist zuletzt unter die Marke von 2.400 US-Dollar gefallen und hat damit seine kürzlich exzellente Position zum Anstieg auf ein neues Rekordhoch aufgegeben. Ursache dafür ist insbesondere der allgemeine Abverkauf am Markt, der mit etwas Verzögerung ebenfalls das Edelmetall erfasst hat.

Doch wie geht es nun mit Gold weiter? Aktuell steht man am Scheideweg und eine Entscheidung in welche Richtung es geht, könnte schon bald fallen.

Gold am Scheideweg: Fällt heute die Entscheidung?

Denn am Mittwoch steht der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed an und auch wenn hier keine Senkungen erwartet werden, dürfte die Börse einen genauen Blick auf die Aussagen der Notenbanker werfen. Denn Gold hängt nach wie vor an der Zinsentwicklung.

Sollte es hier positive Signal geben, dann könnte sich das Edelmetall entsprechend positiv entwickeln und seine Pole-Position für eine Rallye wieder einnehmen. Immerhin stützen Gold, neben der Hoffnung auf Senkungen, weitere positive Aspekte wie die starke Investmentnachfrage vom asiatischen Markt.

Allerdings besteht gleichzeitig das Risiko, dass bei einer hawkischen Fed der Kurs unterhalb von 2.400 US-Dollar bleibt. Zwar hat sich das Edelmetall in der jüngeren Vergangenheit als deutlich zinsunsensitiver erwiesen, doch die inverse Korrelation besteht weiterhin.

Kommt bei Gold jetzt die Rallye oder der Abverkauf?

Dementsprechend dürfen Investoren gespannt auf die Ergebnisse der Notenbanksitzung sein, die an den Märkten für einige Bewegung sorgen könnte. Ob es bei Gold daraufhin zu einer Rallye oder einem Abverkauf kommt, lässt sich vom jetzigen Standpunkt nicht sagen, allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass das Edelmetall aus einer starken Position heraus die Chance auf einen Anstieg vergibt.

Die Analysten dagegen sind optimistisch für Gold und sehen deutliches Potenzial. Die Bank of America als auch die Citibank haben beispielsweise in diesem Jahr schon das Kursziel von 3.000 US-Dollar ausgerufen.

