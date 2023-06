Der Hype um KI scheint seinen Höhepunkt zu erreichen und die Bewertungen werden immer absurder. Doch still und heimlich bahnt sich ein neuer Megatrend für die kommenden Jahre an. Mit diesen drei Aktien können Anleger profitieren.

KI ist aktuell in aller Munde, doch es gibt auch noch andere Felder, deren bahnbrechende Entwicklungen einen neuen Megatrend versprechen. Einer davon ist laut dem Anlegermagazin Barrons der Bereich Raumfahrt, welcher in den kommenden Jahren immer weiter an Bedeutung zunehmen soll.

Mit diesen drei Aktien vom neuen Megatrend profitieren

Tatsächlich können Anleger hiervon auch an der Börse profitieren, auch wenn Unternehmen wie Elon Musks SpaceX noch immer im privaten Bereich gehalten werden. Vor allem diese drei Aktien sollten Sie sich näher anschauen, wenn Sie vom Boom rund um das Weltall profitieren wollen:

Planet Labs – Mehr als 200 Satelliten

Der erste spannende Titel ist dabei Planet Labs. Die Aktie wurde in den vergangenen Jahren bereits gefeiert, durch die Zinsanhebungen der Notenbanken allerdings danach kräftig abverkauft.

Trotzdem handelt es sich hier um ein sehr interessantes Unternehmen, das mehr als 200 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht hat. 2023 soll das Unternehmen zudem seinen Umsatz von 190 Millionen US-Dollar auf 252 US-Dollar steigern.

Lockheed Martin – Die konservativere Option

Allerdings sind so hochspekulative Titel nichts für jeden Anleger. Der zweite Wert mit Lockheed Martin ist da deutlich konservativer, denn hierbei handelt es sich um den größten und erfolgreichsten Rüstungshersteller der Welt.

Dieser macht inzwischen fast 20 Prozent seines Umsatzes im Bereich Space und arbeitet vor allem mit der US-Regierung zusammen. Momentan hat der Titel ein Forward-KGV von 17,1.

Rocket Lab – Der Raketenbauer

Wiederum deutlich spekulativer ist dagegen Rocket Lab. Das US-Unternehmen führte im Jahr 2022 neun erfolgreiche Raketenstarts durch und ist damit einer der größten nichtstaatlichen Player im Markt.

Trotzdem schreibt man momentan immer noch -0,25 Cents Verlust je Aktie, hat sich aber von seinen Tiefs durch starke Auftragseingänge wieder massiv erholt.

