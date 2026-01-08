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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Lockheed Martin

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WKN 894648
ISIN US5398301094
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 85,19 80,86 75,05 71,04 67,57
    Nettogewinn (Mrd) 7,53 7,03 5,02 5,34 6,92
    Gewinn/Aktie 32,65 30,42 21,56 22,39 27,65
    Dividende/Aktie 14,53 14,01 13,35 12,75 12,15
    Rendite (%) 2,49 2,40 2,76 2,62 2,68
    KGV 17,81 19,13 22,43 21,70 16,39
    KUV 1,58 1,66 1,50 1,62 1,61

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Lockheed Martin Corp. ist ein global agierender Sicherheits- und Luftfahrtkonzern. Hauptkunde ist die US-Regierung. Daneben zählen aber auch andere Bündnispartner zu den Kunden. Insgesamt kooperiert der Konzern mit rund 300 Partnern in mehr als 75 Ländern. Das Angebotsspektrum reicht von Kampfflugzeugen und Raketenabwehrsystemen über kommerzielle Satelliten und den Zivilschutz bis hin zu IT-Lösungen. Die operative Tätigkeit gliedert sich in die fünf Segmente Aeronautics, Information Systems & Global Solutions (IS&GS), Missiles and Fire Control (MFC), Mission Systems and Training (MST) und Space Systems. Der heutige Konzern entstand 1995 im Rahmen eines Zusammenschlusses von Lockheed Corp. und Martin Marietta Corp.

    Offizielle Webseite: https://www.lockheedmartin.com

    Aktionärsverteilung