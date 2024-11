Auto-Papst Professor Ferdinand Dudenhöffer verrät, welche deutsche Auto-Aktie jetzt am meisten Potenzial hat und warum Tesla unter Donald Trump wieder erstarken kann.

Die Auto-Aktien sind ganz schön unter die Räder gekommen. Die vergangenen Quartalszahlen und zahlreiche Hiobsbotschaften aus der Branche verhagelten Anlegern die Laune. Doch Auto-Papst Professor Ferdinand Dudenhöffer vom CAR Bochum verrät jetzt, welche Auto-Aktie noch eine Chance hat:

Dudenhöffer: Das muss eine Auto-Aktie jetzt leisten

"Ich glaube, die Autobauer und die Aktien von den Autobauernn, die sich jetzt zunehmend ins Ausland orientieren und dort nicht nur Produktionskapazitäten aufbauen, sondern auch Forschung und Entwicklung hin verlagern, bei denen sind nach meiner Einschätzung gute Zukunftsperspektiven vorhanden", sagt Professor Ferdinand Dudenhöffer. Und der Experte fährt fort: "Man muss sich in China durchsetzen, man muss sich in USA durchsetzen. Das ist nicht einfach. Aber diejenigen, die zu stark an der heimischen Scholle kleben, die werden es nach meiner Einschätzung schwierig haben."

Denn in Deutschland seien die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wirtschaften einfach nicht mehr gegeben, so der Auto-Experte. "Die Politik hat die Industrie auf dem Gewissen", sagt er.

Politik hat Industrie auf dem Gewissen /China und Tesla sind Zukunft des Autos/Professor Dudenhöffer

Tesla-Aktie ist der große Favorit

Und was Anhänger der heimischen Wirtschaft und der deutschen Auto-Aktien auch nicht gerne hören dürften: Für Professor Dudenhöffer ist Tesla der große Favorit und das nicht nur, weil Elon Musk unter Präsident Donald Trump eine führende Rolle in der Regierung einnehmen dürfte: "Tesla hat es als einer der wenigen geschafft, jetzt im dritten Quartal schon starke Ergebnisse gezeigt hat im Vergleich zu allen anderen. Tesla ist in China sehr stark vertreten. Das China-Geschäft ist unendlich wichtig für die Elektromobilität und in Amerika sieht es so aus, dass Trump viel ändert. Das Land wird ein Unternehmerland, wo was geschaffen werden soll. Das ist etwas, was Elon Musk noch weiter vorantreiben wird und von dem die Tesla-Aktie auch profitieren wird."

Was Professor Ferdinand Dudenhöffer jetzt zu der Zukunft der deutschen Auto-Industrie sagt, warum die Dividenden von Volkswagen, Mercedes und BMW auf der Kippe stehen und warum die deutsche Auto-Industrie ins Ausland abwandern dürfte, das erfahren Sie jetzt hier.

