Auf welche Aktien Fondsmanager Dr. Hendrik Leber jetzt setzt, bei welchen Papieren es noch sehr viel Aufholpotenzial gibt, warum er um Deutschland beim Investieren aktuell aber eher einen großen Bogen macht.

„Trump wird die Abwanderung der deutschen Wirtschaft noch beschleunigen“, sagt Dr. Hendrik Leber, Fondsmanager bei ACATIS. „Doch die hiesige Politik hat diese Abwanderung erst ermöglicht.“ So wird die deutsche Wirtschaft zwischen dem amerikanischen Machtblock und dem chinesischen Machtblock zerrieben:

Fondsmanager Hendrik Leber: USA und China bleiben Favoriten

So dürfte es laut Dr. Hendrik Leber ein großes Säbelrassen zwischen den USA, Europa und China bezüglich der Zölle geben. Doch der Fondsmanager geht davon aus, dass die USA und China sich mit einem guten Deal einigen werden. Der Verlierer dieser Auseinandersetzung dürften erneut Europa und Deutschland sein.

Für Leber ist es daher wichtig, auch stark in den USA zu investieren. Zudem sagt er: „Der chinesische Aktienmarkt ist sehr billig und was ich dort spannend finde: Die Chinesen versuchen, sich ihre eigenen Ökosysteme aufzubauen.“ Dies sei in der Software-Technologie so, das ist in der Zahlungstechnologie so. Und deswegen werde China deutlich unterschätzt, so der Fondsmanager.

Leber: Diese Aktien haben jetzt viel Aufholpotenzial

Allerdings sieht Leber auch einen generell neuen Trend an den Börsen. So sagt er: „Ich glaube, wir erleben mit dem Wiedererstarken der breiten Indizes einen neuen Trend für die nächsten Jahre.“ So hätte die Börse in den vergangenen Jahren davon gelebt, dass sich alles auf die großen Unternehmen der USA und Europa konzentriert hätten. „Und da ist eine NVIDIA an erster Stelle. Und mich hat das immer ein bisschen gewundert“, gesteht der Fondsmanager. Dann fährt er fort: „Das ist so ein Herdentrieb, den wir da erlebt haben. Aber dahinter ist eine ganze Flotte von Firmen, die Ähnliches machen, die Zulieferer sind, die in den gleichen ökonomischen Biotopen unterwegs sind und die sind vernachlässigt worden von der Börse. Also etwa die gesamte Small Cap-Branche ist links liegen gelassen worden. Und es gibt eine Studie, die Goldman Sachs neulich publiziert hat, die besagt: Nach zehn Jahren von einem Boom der Large Caps, kommt dann auch zehn Jahre ein Boom der Small Caps. Und damit rechne ich deutlich. Wir haben in unseren Fonds viele, viele Small Caps und nur vielleicht drei oder vier von den großen heißen Namen.

