Laut einer aktuellen Analyse der Experten von Goldman Sachs ist das jetzt die beste und erfolgversprechendste Strategie für Anleger an der Börse in diesen unsicheren Zeiten. Das sollten Sie jetzt konkret tun und das steckt hinter der These der Investmentbank.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Goldman Sachs angesichts der Unsicherheit an den Märkten enthüllt, was jetzt die beste Strategie für Anleger sein könnte. Die Antwort ist dabei relativ überraschend.

Das ist jetzt die beste Strategie für Erfolg an der Börse

Denn statt Buy & Hold rät Goldman Sachs Anlegern jetzt zum aktiven Stock-Picking in einem Umfeld, in dem der breite Markt zunehmend unter Druck geraten könnte. Zudem sollte die Auswahl der Investoren laut den Analysten breit diversifiziert sein, um vor allem Klumpenrisiken im Portfolio (wie die USA) zu reduzieren.

Denn angesichts des hohen Gewichts der Vereinigten Staaten und der Magnificent Seven Aktien ist Goldman eher skeptisch. Stratege Peter Oppenheimer von der Investmentbank schrieb dazu: „Erfreulicherweise ist die Dominanz der größten US-Technologieunternehmen eher ein Ausdruck starken fundamentalen Wachstums als irrationaler Überschwänglichkeit. Dennoch verringert der außerordentliche Anstieg der Investitionsausgaben der Mega-Cap-Technologieunternehmen den freien Cashflow und das Ausmaß des zukünftigen Gewinnwachstums.“

Hinzu kommt das Enttäuschungspotenzial bei vielen Titeln, das durch die hohe Bewertung und die Erwartungen an die weitere Entwicklung vorhanden sei.

Mit diesem ETF könnten Anleger jetzt erfolgreich sein

Dementsprechend gibt es für Anleger im aktuellen Umfeld einiges zu beachten, wenn sie auf die von Goldman Sachs empfohlene Strategie setzen wollen. Allerdings kann dies auch mit Fonds und ETFs erfolgen, mit denen Investoren zum Beispiel die Auswahl der Aktien nach dem Rat der Investmentbank nicht selbst übernehmen müssen.

So bietet etwa der Avantis Global Equity UCITS ETF (WKN: A40GB8) Anlegern Exposure zu einem Portfolio aus aktiv ausgewählten weltweiten Aktien. Hier fällt zudem der Anteil der Magnificent Seven (von denen auch nicht alle im Fonds vorhanden sind) niedriger aus als bei klassischen passiven Indizes.

Lesen Sie auch:

Aktie mit 7,9% Dividendenrendite jetzt ein Top-Pick laut UBS

Oder:

Märkte vor Schock-Moment? Wenn das passiert, dann könnte es bald krachen