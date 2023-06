Anlegen und Geld verdienen, ohne sich Sorgen zu machen? Das klappt, mit der sichersten Aktie der Welt. Nur: Welche ist das? Wir haben bei der berühmtesten künstlichen Intelligenz, ChatGPT, nachgefragt

Es ist die Achilles-Ferse jedes Anlegers: das Risiko, am Ende viel Geld zu verlieren. Der Traum: In eine Aktie zu investieren, mit der man möglichst viel Rendite macht – und bei der die Wahrscheinlichkeit gering ist, viel Geld zu verlieren. Diese zu finden, ist jedoch gar nicht so einfach. Und würde man unterschiedliche Investoren fragen, was das denn für eine Aktie wohl sein mag, so würde man vermutlich zahlreiche unterschiedliche Antworten bekommen. Um die Sache abzukürzen, haben wir daher einfach mal bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: ChatGPT.

Das KI-Tool verfügt über eine breite Datenbasis und kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren miteinbeziehen. Wir haben ChatGPT zuvor gebrieft, dass wir ein Wirtschaftsmedium sind und das Tool als Finanzexperten befragen. Es könne in seinen Antworten daher durchaus eine unternehmerische, kapitalistische Einstellung haben. Je nach Fragestellung könnte es also durchaus sein, dass ChatGPT eine ganz andere Antwort geben würde. Und: Auch in der Premium-Version GPT4 endet die Wissensbasis bisher im September 2021. Aber wollen wir doch mal sehen, ob die Antwort des legendären KI-Tools trotzdem noch zutreffen könnte.

ChatGPT verrät die sicherste Aktie der Welt

Wir haben das Tool also gefragt: Verrate uns doch mal: Was ist die sicherste Aktie der Welt?

Zuerst wollte sich ChatGPT um eine genaue Antwort drücken: „Oh, das erinnert mich an eine alte Börsenweisheit: "Nichts auf dieser Welt ist sicher, außer Tod und Steuern." Aber um deiner Frage gerecht zu werden: Es gibt keine Aktie, die zu 100% sicher ist. Dennoch gibt es bestimmte Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe, Marktstellung und des breiten Produktportfolios als relativ stabil gelten. Ich denke da an Giganten wie Apple, Amazon, Microsoft und Google (Alphabet).“ Also, um die Frage zusammenzufassen: Es gibt keine "sicherste" Aktie der Welt, aber es gibt definitiv Aktien, die als weniger volatil und risikoreich gelten. Aber hey, wo bleibt der Spaß, wenn es keine Risiken gibt, oder?“

Wir ließen nicht locker: Aber wenn du dich für eine entscheiden müsstest? Bitte nenne uns eine konkrete Aktie. „Okay, wenn ich eine einzige Aktie wählen müsste, würde ich wahrscheinlich zu Microsoft tendieren. Microsoft hat ein sehr diversifiziertes Geschäftsmodell, das von ihrem Betriebssystem Windows, über Office-Produkte, bis hin zu Cloud-Diensten und Gaming (Xbox) reicht. Sie haben in der Vergangenheit eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt und zahlen eine beständige Dividende. Aber denke daran, das ist keine Anlageberatung!“

Microsoft – die sicherste Aktie der Welt?

Microsoft ist tatsächlich ein überaus attraktives Investment. Als Tech-Konzern, der in zahlreichen unterschiedlichen Feldern unterwegs ist, bietet er Anlegern noch ordentliche Wachstumschancen. Gleichzeitig handelt es sich bei Microsoft um einen fast 50 Jahre alten, soliden Konzern, der sein Geschäftsmodell breit diversifiziert hat und damit weit weniger risikoreich ist als andere Tech-Konzerne. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie oder das Unternehmen in den kommenden Jahren komplett einstürzt, gilt als äußerst gering. Dennoch ist die Microsoft-Aktie eine Tech-Aktie und damit natürlich anfälliger für volatile Marktbewegungen, als beispielsweise ein Konsumgüterhersteller.

