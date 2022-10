Plötzlicher Chefwechsel: Der bisherige CEO Rainer Beaujean legt überraschend sein Amt bei ProSiebenSat.1 nieder. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter. Von Jennifer Senninger

Das kam unerwartet: Am Montag teilte der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 mit, dass es einen Chefwechsel im Konzern gebe. So übernimmt ab dem ersten November Bert Habets den Vorstandsvorsitz. Der ist kein unbekannter: Der gebürtige Niederländer ist früherer RTL-Chef und bereits seit Mai diesen Jahres bei ProSiebenSat.1 als Aufsichtsratsmitglied tätig. Er folgt auf Rainer Beaujean, der in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat als CEO zurücktritt.

Der Chefwechsel könnte dem Unternehmen und vor allem der ProSiebenSat.1-Aktie neuen Schwung verleihen. Für die geht es bereits länger bergab, seit Jahresanfang liegt sie fast 50 Prozent im Minus. Der neue CEO verfüge über „fundierte Erfahrungen in der Führung globaler Medienunternehmen sowie über umfassendes Know-how der Einführung und dem Ausbau von Video-Streaming-Diensten“.

Bert Habets sagt selbst dazu: „Ich kenne die Herausforderungen und Chancen gut, die sich für Medien- und Digitalunternehmen bei ihrer Transformation ergeben. Daher freue ich mich sehr, diese Erfahrung bei ProSiebenSat.1 einzubringen und gemeinsam mit meinen Vorstandskolleg:innen und den rund 7.800 Mitarbeiter:innen dieses spannende Unternehmen erfolgreich voranzutreiben.“