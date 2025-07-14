ProSiebenSat.1 Media
Aktuelle Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media
dpa-AFX News zu ProSiebenSat.1 Media
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,70
|3,61
|3,68
|3,92
|3,85
|Nettogewinn (Mrd)
|0,17
|0,12
|-0,18
|-0,12
|-0,13
|Gewinn/Aktie
|0,57
|0,39
|-0,73
|0,22
|-0,55
|Dividende/Aktie
|0,04
|0,04
|0,05
|-
|-
|Rendite (%)
|1,17
|1,17
|1,02
|-
|-
|KGV
|5,15
|7,03
|-
|22,64
|-
|KUV
|0,23
|0,23
|0,30
|0,29
|0,32
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ProSiebenSat.1 Media SE bezeichnet sich als Digitalkonzern, der seine Geschäftstätigkeit in die drei Segmente "Entertainment", "Dating & Video" und "Commerce & Ventures" gliedert. Im "Entertainment"-Segment werden lineare und digitale Entertainment-Plattformen mit dem Content-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft vereint. Der Fokus der Programmstrategie liegt auf lokalen Inhalten. Das Segment "Dating & Video" bietet mit dem Portfolio der Parship Group und dem Geschäft der The Meet Group ein breites Spektrum an Online-Dating-Plattformen. Im Segment "Commerce & Ventures" sind die Investmentaktivitäten der ProSiebenSat.1 Group gebündelt. Die drei Segmente verbindet eine Vielzahl konkreter Synergien, erklärt das Unternehmen. Die Position als Deutschlands Nummer 1 im Zuschauer- und TV-Werbemarkt bildet dafür das solide Fundament. Zur Senderfamilie gehören Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx sowie Sat.1 Gold, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku.
Offizielle Webseite: https://www.ProSiebenSat1.com