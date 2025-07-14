Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

ProSiebenSat.1 Media

%
H T
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Börse -
Stand -
ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    dpa-AFX News zu ProSiebenSat.1 Media

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu ProSiebenSat.1 Media

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,70 3,61 3,68 3,92 3,85
    Nettogewinn (Mrd) 0,17 0,12 -0,18 -0,12 -0,13
    Gewinn/Aktie 0,57 0,39 -0,73 0,22 -0,55
    Dividende/Aktie 0,04 0,04 0,05 - -
    Rendite (%) 1,17 1,17 1,02 - -
    KGV 5,15 7,03 - 22,64 -
    KUV 0,23 0,23 0,30 0,29 0,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ProSiebenSat.1 Media SE bezeichnet sich als Digitalkonzern, der seine Geschäftstätigkeit in die drei Segmente "Entertainment", "Dating & Video" und "Commerce & Ventures" gliedert. Im "Entertainment"-Segment werden lineare und digitale Entertainment-Plattformen mit dem Content-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft vereint. Der Fokus der Programmstrategie liegt auf lokalen Inhalten. Das Segment "Dating & Video" bietet mit dem Portfolio der Parship Group und dem Geschäft der The Meet Group ein breites Spektrum an Online-Dating-Plattformen. Im Segment "Commerce & Ventures" sind die Investmentaktivitäten der ProSiebenSat.1 Group gebündelt. Die drei Segmente verbindet eine Vielzahl konkreter Synergien, erklärt das Unternehmen. Die Position als Deutschlands Nummer 1 im Zuschauer- und TV-Werbemarkt bildet dafür das solide Fundament. Zur Senderfamilie gehören Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx sowie Sat.1 Gold, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku.

    Offizielle Webseite: https://www.ProSiebenSat1.com

    Aktionärsverteilung