Unternehmensprofil

Die ProSiebenSat.1 Media SE bezeichnet sich als Digitalkonzern, der seine Geschäftstätigkeit in die drei Segmente "Entertainment", "Dating & Video" und "Commerce & Ventures" gliedert. Im "Entertainment"-Segment werden lineare und digitale Entertainment-Plattformen mit dem Content-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft vereint. Der Fokus der Programmstrategie liegt auf lokalen Inhalten. Das Segment "Dating & Video" bietet mit dem Portfolio der Parship Group und dem Geschäft der The Meet Group ein breites Spektrum an Online-Dating-Plattformen. Im Segment "Commerce & Ventures" sind die Investmentaktivitäten der ProSiebenSat.1 Group gebündelt. Die drei Segmente verbindet eine Vielzahl konkreter Synergien, erklärt das Unternehmen. Die Position als Deutschlands Nummer 1 im Zuschauer- und TV-Werbemarkt bildet dafür das solide Fundament. Zur Senderfamilie gehören Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx sowie Sat.1 Gold, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku.

Offizielle Webseite: www.ProSiebenSat1.com