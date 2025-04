Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt von der DJE Kapital AG verrät, wie er jetzt an den Börsen investiert, wie lange der Crash noch dauern kann und ab wann er wieder Aktien kauft.

„Unternehmen, die stark auf asiatische Produktion und US-Exporte setzen – etwa Apple oder Sportschuhhersteller – stehen wegen hoher Zölle (bis zu 90%) unter massivem Druck. Das kann deren Gewinne deutlich schmälern und die Aktienkurse weiter belasten“, sagt Dr. Jens Ehrhardt. Er selbst hat schon seit Jahresbeginn auf eine höhere Cashquote in seinen Fonds gesetzt und nur noch sichere Aktien gekauft.

Doch was sollten Anleger jetzt mit ihren Aktien machen?

Ehrhardt: "Warren Buffett hatte Recht"

Lange wurde Börsen-Legende Warren Buffett belächelt, doch jetzt schien er mit seinem riesigen Cashbestand Recht gehabt zu haben. Dazu sagt Dr. Jens Ehrhardt: „Warren Buffett hat ja ein Drittel seines Anlagevermögens in Cash. Und das war sicher eine kluge Maßnahme. Und auch bei den Aktien hat er zwar einige Apple da, aber hat er auch schon vorher etwas abgebaut. Und sonst hat er eben auch sehr defensive Aktien.“ Zudem warnt Dr. Jens Ehrhardt jetzt vor einer steigenden Inflation in den USA, besonders wenn Produkte wie das iPhone künftig in Amerika statt in Asien produziert würden – was es stark verteuern würde. „Dann kostet das iPhone nicht mehr 1.000 Dollar sondern 3.500 Dollar“, sagt Dr. Jens Ehrhardt. Und er schlussfolgert: „Eigentlich müssten die Zinsen bei solcher Inflation steigen, doch teure Importe könnten den Konsum bremsen und so eine Rezession auslösen.“

Börsen-Crash: Zinsen werden sinken müssen

Dr. Jens Ehrhardt sieht aktuell zwei gegensätzliche Kräfte, die die Zinsentwicklung beeinflussen: Einerseits könnte die hohe Inflation steigende Zinsen rechtfertigen, andererseits macht die zunehmende Rezessionsgefahr – insbesondere in den USA – fallende Zinsen wahrscheinlicher. „Ich glaube, dass eher letzteres, also die Möglichkeit, niedrigere Zinsen überwiegen wird, als dass die Zinsen jetzt hochgehen wegen höherer Inflation.“ Dieser Trend zu sinkenden Zinsen könnte in zinsabhängigen Bereichen wie der Bauwirtschaft kurzfristig positiv wirken, ändert aber nichts daran, dass die weltweiten Aktienmärkte durch Trumps Handelspolitik unter Druck bleiben.

Wie der Börsen-Crash laut Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt weiter laufen kann und ab wann er insbesondere deutsche Aktien wieder einkauft, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Fondsmanager Jens Ehrhardt.

