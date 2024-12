Seit einigen Wochen befindet sich die BioNTech-Aktie nach einer Talfahrt wieder auf dem Weg in höhere Kursregionen. Werte über 120 Euro könnte für die Aktie aber nur ein Zwischenstopp sein. Einen Meilenstein hat der Konzern fest im Blick.



Glaubt man den Analysten an der Wall Street, dann könnte die BioNTech-Aktie mittelfristig noch um bis zu 40 Prozent zulegen. Und unrealistisch scheint ein solches Szenario nicht. In den letzten Monaten konnte sich der Titel aus einem Tief bei unter 90 Euro endgültig befreien und sich bei über 115 Euro stabilisieren. Die höchsten Kursziele liegen derzeit bei über 170 Euro, die die Mainzer dank ihrer onkologischen Programme schon bald durchaus erreichen könnten.



BioNTech macht bei Krebsimpfstoffen ernst

Viele Blicke ruhen bei dem Mainzer Unternehmen derzeit auf dem Wirkstoff BNT327, der unter anderem zur Behandlung von Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs und bestimmten Formen von Brustkrebs eingesetzt werden soll. Wie das Portal „ApexOnco“ jüngst berichtete, wurden nur einen Monat nach der geplanten Übernahme des chinesischen Wettbewerbers Biotheus durch BioNTech die ersten zwei von drei klinischen Phase-3-Studien für den Wirkstoff eingeleitet, die von den Mainzern gesponsort werden. Die Studien sollen noch im Dezember beginnen.



Schon kurz nach der Übernahmeankündigung hatte BioNTech für BNT327 angekündigt, gegen Ende 2024 und im Jahr 2025 mehrere zulassungsrelevante Studien zu starten. Zudem soll BNT327 auch als Kombinationstherapie erforscht werden.



Die Aussichten für die BioNTech-Aktie könnten schlechter sein

Sollten die Mainzer mit BNT327 Erfolg haben, könnte das neue Maßstäbe in der Behandlung von Tumoren setzen und gleichzeitig den Startschuss für eine ganze Reihe weiterer Krebs-Wirkstoffe geben. BioNTech würde damit eine Pole Position in dem Sektor einnehmen. Der Umsatz mit Krebsmedikamenten soll laut der Plattform „Statista“ jährlich um etwa 6,5 Prozent bis zum Jahr 2029 steigen und dann sagenhafte 244,1 Milliarden Euro betragen. Damit befindet sich der Markt dann auf einem ähnlichen Niveau wie das prognostizierte Volumen für Wirkstoffe zur Gewichtsreduktion, das bis zum Ende des Jahrzehntes laut Experten auf mehrere Hundert Milliarden US-Dollar anwachsen soll.



Damit die Erfolgsstory von BioNTech weiter Formen annimmt, müssen die Deutschen die Übernahme von Biotheus im ersten Quartal 2025 nur noch endlich unter Dach und Fach bringen. Spekulative Anleger können wieder mit einer kleinen Position einstiegen und vertrauen auf weitere positive Neuigkeiten im Umfeld der Krebsforschung. Börsianer, die gleich in mehrere potenzielle Turnaround-Kandidaten investieren möchten, finden die BioNTech-Aktie auch als Bestandteil des Reversal Index von BÖRSE ONLINE.



Lesen Sie auch: Aufgepasst: Werden Gold, Silber und diese Aktien zur großen Überraschung im Jahr 2025?



Oder: Diese SDAX-Aktie schießt gerade +24% nach oben – Doch ist hier noch mehr drin?



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.