Darum steht der DAX am Donnerstag erneut unter Druck und das ist jetzt ganz besonders wichtig für den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von HelloFresh und Airbus.

Der DAX steckt in der Korrektur. Am Donnerstag weitete er zum Start in den Xetra-Handel seine jüngsten Verluste aus. Mit einem Minus von zuletzt 0,70 Prozent auf 19.123 Punkte nähert er sich der 19.000-Punkte-Marke.

Am Dienstag war der deutsche Leitindex mit einem Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch bei rund 19.675 Punkten gescheitert. Auf Sicht des nun endenden Monats steht er inzwischen im Minus. Für das Gesamtjahr liegt er aber immer noch 14 Prozent vorne.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank am Donnerstag um 0,40 Prozent auf 26.524 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,9 Prozent.

Die Berichtssaison geht am vorletzten Handelstag der Woche weiter. In Deutschland steht dabei Airbus im Blick. Die Zahlen des Flugzeugbauers kamen gut an. In den USA interessieren vor allem die großen Tech-Konzerne wie Microsoft und Meta die Anleger. Deren Zahlen seien gut ausgefallen, reichten aber nicht aus, um die Kursfantasien der Investoren aufrechtzuerhalten, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Aktien von Airbus im Fokus

Die Aktien von Airbus haben am Donnerstag den höchsten Stand seit Ende Juni erreicht. Sie reagierten mit plus 2,3 Prozent auf 142,86 Euro auf die jüngsten Quartalszahlen des Flugzeugbauers.

Mit diesen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, sagten Analysten unisono. Dass sich Airbus im Schlussquartal wohl etwas strecken muss, um die angepeilten Auslieferungen für das Gesamtjahr zu erreichen, wirkte nicht kurshemmend. Der angekündigte Wechsel von MTU-Chef Lars Wagner zur größten Airbus-Sparte kommt am Markt gut an.

Aktien von HelloFresh im Fokus

Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 6,20 auf 10,60 Euro angehoben. Trotz der jüngsten Erholung notiere die Aktie des Kochboxenversenders im laufenden Jahr immer noch rund 29 Prozent im Minus und spiegele das Chance/Risiko-Verhältnis nun angemessen wider, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse. Das neue Anlagevotum reflektiere zudem sein gestiegenes Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit reduzierten Kapitalkostenprognosen und höheren Gewinnschätzungen.

