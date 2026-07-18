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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Airbus

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WKN 938914
ISIN NL0000235190
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 90,47 80,91 73,42 69,23 65,45
    Nettogewinn (Mrd) 6,88 5,77 4,96 4,08 3,61
    Gewinn/Aktie 8,83 7,43 6,61 5,36 4,80
    Dividende/Aktie 4,00 3,41 3,20 1,80 1,80
    Rendite (%) 1,96 1,68 1,61 1,16 1,29
    KGV 23,36 27,85 30,02 28,88 29,12
    KUV 1,77 1,98 2,13 1,76 1,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Airbus SE ist einer der beiden weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, zivilen Hubschraubern, kommerziellen Trägerraketensystemen und Lenkflugkörpern und in Europa klare Nummer eins. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen eine führende Stellung auf den Gebieten Militärflugzeuge, Satelliten und Verteidigungselektronik ein. 2014 firmierte der Konzern von European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV in Airbus Group um und unterscheidet seither die Divisionen "Airbus", "Airbus Defence and Space" sowie "Airbus Helicopters". Die Gruppe agiert an über 170 Standorten weltweit und baut ihre Aktivitäten zunehmend außerhalb Europas aus.

    Offizielle Webseite: https://www.airbus.com

    Aktionärsverteilung