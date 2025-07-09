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HelloFresh

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WKN A16140
ISIN DE000A161408
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,43 6,33 6,76 7,66 7,60
    Nettogewinn (Mrd) 0,08 0,06 -0,09 -0,14 0,02
    Gewinn/Aktie 0,29 -0,03 -0,59 -0,82 0,11
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 6,40 8,76 - - 130,45
    KUV 0,08 0,09 0,15 0,26 0,33

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die HelloFresh SE liefert ihren Kunden frische und nach persönlichen Wünschen zusammengestellte Mahlzeiten. Wichtigste Produktlinie sind die Mahlzeitensets, die direkt zu einer beliebigen Uhrzeit zu den Kunden an die Haustür geliefert werden. In nur rund fünf Jahren nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat das Unternehmen einen Stamm von mehr als 1,3 Millionen Kunden aufgebaut. Im Dreimonatszeitraum per Ende Dezember 2020 belief sich die Zahl der Kunden bereits auf 5,29 Millionen; gegenüber der Vorjahresvergleichszeit war das ein Zuwachs von 78,3 Prozent. Davon wurden 2,61 Millionen Kunden in den USA (plus 46,4 Prozent) bedient und 2,68 Millionen Kunden (plus 126,4 Prozent) im internationalen Geschäft, das neben Deutschland die Niederlande, Belgien, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Dänemark, Luxemburg, die Schweiz, Schweden sowie Australien, Neuseeland und Kanada umfasst.

    Offizielle Webseite: https://www.hellofreshgroup.com

    Aktionärsverteilung