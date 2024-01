DAX-Aktie auf Rekordtief und Minus 20 Prozent seit Jahresanfang

Der DAX-Konzern Zalando ist am Mittwoch an der Börse auf ein neues Rekordtief gefallen und scheint in seinem Abwärtstrend immer weiter nach unten zu driften. Seit Anfang des Jahres hat der Wert bereits 20 Prozent an Wert verloren. Ist hier keine Besserung in Sicht?

Eine grauenhafte Performance hat die Zalando-Aktie mit Minus 20 Prozent seit Anfang des Jahres hingelegt und ist damit unter dem Strich der schlechteste Wert im DAX. Am Dienstag ging es dann für das Papier bei 16,31 Euro auf ein neues Rekordtief.

Hintergrund des erneuten Abverkaufs sind mehrere negative Analystenkommentare, die den Wert rund 4,6 Prozent ins Minus drücken. Folgende Experten äußerten sich zur Zalando-Aktie:

Barclays: Einstufung auf Equal-Weight – Kursziel von 25 auf 21 Euro gesenkt

ODDO BHF: Einstufung auf Outperform – Kursziel von 37 auf 34 Euro gesenkt

BofA: Einstufung auf Neutral – Kursziel von 40 auf 21 Euro gesenkt

In ihren Studien zeigten sich die Experten sehr kritisch, besonders wegen der kurzfristigen Konjunktur- und Nachfrageaussichten für das Modeunternehmen, was ein wesentlicher Punkt für die Kürzung der Kursziele war.

DAX-Aktie weiter im starken Abwärtstrend

Der starke Abwärtstrend der Zalando-Aktie setzt sich damit am Dienstag infolge der Analystenkommentare ungehindert fort und es spricht wenig dagegen, dass der Wert weitere Tiefs ausbildet. Aktuell wirkt das Papier wie ein fallendes Messer ohne das geringste Anzeichen eines Bodens.

Doch ist hier tatsächlich keine Besserung in Sicht?

Ist Besserung für die DAX-Aktie in Sicht?

Mit Blick auf die aktuelle Konjunkturlage und die Aussichten für 2024 am Aktienmarkt sowie der Verbrauchernachfrage gibt es wenig Fantasie, warum es mit Zalando weiter bergauf gehen sollte. Zudem steht für das Papier das Risiko des Abstieges aus dem DAX im Raum, welches mit jedem Kurssturz näher rückt.

Aus diesem Grund könnte es die bessere Wahl sein, vorerst von der Aktie die Finger zu lassen, denn weitere Kursverluste sind hier sehr wahrscheinlich.

