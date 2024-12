Diese DAX-Aktie ist am Mittwoch überraschend deutlich gefallen, nachdem das Unternehmen unerwartete Nachrichten für Aktionäre angekündigt hat. Doch was ist hier genau passiert? Und wie kann es jetzt weitergehen?

Am Mittwoch sind die Aktien von Zalando überraschend stark eingebrochen. In einer ersten Reaktion fielen die Papiere des DAX-Konzerns um fast acht Prozent. Hinter diesem Abverkauf steckt eine überraschende Nachricht:

Crash bei DAX-Aktie nach diesen überraschenden Nachrichten

So hat Zalando angekündigt, den kleineren Konkurrenten About You, der mehrheitlich zur Otto-Gruppe gehört, übernehmen zu wollen. Dass die Transaktion durchgeht, ist dabei sehr wahrscheinlich, denn durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern hat man sich bereits dreiviertel des Grundkapitals gesichert, heißt es.

Dabei soll übrigens ein ordentliches Premium für die Akquisition gezahlt werden, denn die Offerte liegt bei 6,50 Euro je Aktie, zuvor notierte das Übernahmeziel an der Börse bei 3,90 Euro (auf Basis des Schlusskurses). Letzteres dürfte einer der Hauptgründe sein, warum die Aktionäre des DAX-Konzerns sehr negativ auf die Nachricht reagierten.

Wie geht es jetzt weiter mit der Zalando-Aktie?

Damit gibt die Zalando-Aktie von ihrem kürzlichen Höhensturm wieder deutlich ab, was allerdings laut den Schätzungen der Analysten erwartbar war. Trotz des Abverkaufs sehen diese für den Modekonzern im Konsens immer noch eine Downside von 5,5 Prozent.

Doch neben dem Faktor, dass die Aktie heiß gelaufen ist, stellt sich nun auch noch die Frage: Kann die Übernahme gelingen? Welche Auswirkungen wird diese haben? Und können Synergieeffekte gehoben werden?

Dennoch ist BÖRSE ONLINE aktuell noch optimistisch für die Papiere von Zalando und sieht Kurspotenzial bis auf 40 Euro.

TradingView Zalando Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

