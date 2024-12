Die Börsen sind in den letzten Monaten enorm gut gelaufen, doch immer lauter werden die Stimmen, die jetzt vor einer Korrektur warnen. Laut einer aktuellen Analyse kann es sogar aus einigen triftigen Gründen bald an den Börsen richtig krachen. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Die Börsen sind 2024 von einem Rekordhoch zum nächsten gestiegen und das beinahe ohne Unterlass. Doch je höher es mit den Kursen geht, desto wahrscheinlicher wird es, dass es zwischendurch eine ordentliche Korrektur gibt. Laut einer aktuellen Analyse von Doug Peta von BCA Research gibt es aktuell sogar mehrere Gründe dafür, dass es an den Märkten schon bald krachen könnte.

Aus diesen Gründen kann es an den Börsen bald deutlich nach unten gehen

So verwies der Experte in seiner Studie zunächst darauf, dass ein Schwächeln der Konsumausgaben durch Unternehmensergebnisse und aktuelle Befragungen immer deutlicher werden würde. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, würde das die Wirtschaft (speziell in den USA) empfindlich treffen.

Darüber hinaus sieht Peta auf dem Arbeitsmarkt Probleme. Steigende Kündigungen und weniger Einstellungen sind laut dem Experten erste Anzeichen einer anstehenden Entlassungswelle, die die Wirtschaft und in späterer Konsequenz auch den Aktienmarkt belasten dürfte.

Als dritten Grund für eine anstehende Korrektur sieht der Stratege von BCA Research, die übersteigerte Bewertung des S&P500. Mit einem KGV von 23 befände man sich auf einem historisch hohen Niveau, so Peta, das die Risiken für einen Rücksetzer deutlich erhöhen dürfte.

Kracht es bald richtig an den Börsen?

Auf Basis dieser Gründe erwartet der Stratege einen entsprechend deutlichen Rückgang des S&P500 im ersten Halbjahr 2025. Konkret soll der Markt dabei sogar das Territorium des Bärenmarktes erreichen (-20 Prozent vom letzten Hoch).

Allerdings wäre ein solcher potenzieller Rücksetzer für den Strategen Peta laut eigener Aussage eher eine Kaufchance.

