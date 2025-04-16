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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Sartorius

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WKN 716560
ISIN DE0007165607
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,08 3,73 3,54 3,38 3,40
    Nettogewinn (Mrd) 0,45 0,37 0,23 0,14 0,29
    Gewinn/Aktie 4,51 3,57 2,24 2,45 2,99
    Dividende/Aktie 0,96 0,80 0,73 0,73 0,73
    Rendite (%) 0,44 0,35 0,30 0,34 0,22
    KGV 35,45 42,41 109,20 88,33 111,54
    KUV 3,88 4,17 2,41 2,23 3,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Sartorius AG ist eine weltweit tätige Holdinggesellschaft, die Beteiligungen im Geschäft mit Labor- und Prozesstechnologie hält. Die Produkte und Dienstleistungen von Sartorius unterstützen die Kunden des Unternehmens dabei, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden stammen aus der Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Die Berichterstattung ist in die zwei Segmente "Bioprocess Solutions" und "Lab Products & Services" gegliedert.

    Offizielle Webseite: https://www.sartorius.com

    Aktionärsverteilung