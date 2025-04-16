Sartorius
Aktuelle Nachrichten zu Sartorius
dpa-AFX News zu Sartorius
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EQS-News: Sartorius schließt Platzierung von Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ab (deutsch)
EQS-News: Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck (deutsch)
EQS-News: Sartorius verzeichnet positiven Start ins Jahr: Deutlicher Umsatzzuwachs und stabile Marge (deutsch)
EQS-News: Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied René Fáber (deutsch)
EQS-News: Sartorius schärft Strategie mit Fokus auf Biopharma und setzt neue mittelfristige Wachstumsziele (deutsch)
EQS-News: Sartorius stellt wegweisende Plattform für deutlich effizientere Produktion von Zelltherapien vor (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|4,08
|3,73
|3,54
|3,38
|3,40
|Nettogewinn (Mrd)
|0,45
|0,37
|0,23
|0,14
|0,29
|Gewinn/Aktie
|4,51
|3,57
|2,24
|2,45
|2,99
|Dividende/Aktie
|0,96
|0,80
|0,73
|0,73
|0,73
|Rendite (%)
|0,44
|0,35
|0,30
|0,34
|0,22
|KGV
|35,45
|42,41
|109,20
|88,33
|111,54
|KUV
|3,88
|4,17
|2,41
|2,23
|3,36
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Sartorius AG ist eine weltweit tätige Holdinggesellschaft, die Beteiligungen im Geschäft mit Labor- und Prozesstechnologie hält. Die Produkte und Dienstleistungen von Sartorius unterstützen die Kunden des Unternehmens dabei, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden stammen aus der Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Die Berichterstattung ist in die zwei Segmente "Bioprocess Solutions" und "Lab Products & Services" gegliedert.
Offizielle Webseite: https://www.sartorius.com