Die Papiere dieser bekannten und beliebten DAX-Aktien sind am Montag wegen einer Analystenstudie massiv unter Druck geraten. Bereits im vorbörslichen Handel sackte der Wert um fünf Prozent nach unten. Darum könnte es für Aktionäre des Unternehmens aber noch ungemütlicher werden.

Die Aktien von Zalando sind am Montag im vorbörslichen Handel um -5,2 Prozent bei Lang & Schwarz nach unten gesackt. Dies ist nicht der erste deutliche Absturz des DAX-Wertes. Ursache dafür ist in diesem Fall eine Studie von Morgan Stanley, die den Optimismus vieler Aktionäre deutlich ausgebremst hat.

DAX-Aktie rauscht erneut massiv ab

Denn die Investmentbank hat das Kursziel von "Overweight" auf "Equal-weight" gesenkt und das Kursziel von 28 auf 24 Euro reduziert. Als Ursache dafür nannte Analyst Luke Holbrook Risiken für die mittelfristigen Wachstumsambitionen des Online-Modehändlers. Vieles hänge von der Konjunkturentwicklung und dem Wettbewerb ab, schrieb er weiter.

Die Mehrheit der Analysten ist übrigens deutlich optimistischer als Morgan Stanley und sieht 54 Prozent Kurspotenzial bis auf 32,81 Euro.

Trotzdem sackten in Reaktion auf die Studie die Aktien von Zalando am Montag im vorbörslichen Handel und nach der Eröffnung deutlich nach unten ab. In der Spitze lag das Minus bei 11,5 Prozent, allerdings konnten sich die Papiere bei einem Minus von 5,5 Prozent einpendeln.

Jetzt könnte es für Anleger sehr ungemütlich werden

Aber dies dürfte nicht das Ende dieser Bewegung gewesen sein. Durch den Kurssturz droht die Aktie nun das Gap seit März nach unten zu schließen. In diesem Zuge ist es möglich, dass die Marke von 20 Euro getestet wird und verloren geht.

Dementsprechend könnte es noch zu weiterem Ungemach für Anleger kommen. Der Fakt, dass zudem die trendweisende 200-Tage-Linie im Zuge des Kurssturzes verloren ging, lässt bei vielen Anlegern die Sorgenfalten noch größer werden.

